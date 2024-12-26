Кветка – это легкая и симпатичная программа для просмотра и анализа шахматных партий. Поддерживает форматы pgn и fen. Умеет читать файлы в форматах epd, cbh (от Chessbase) и si4 (от SCID). Создавалась, в первую очередь, для удобного просмотра партий в Интернете. Хотя на многих сайтах есть возможность просмотра партий online, но при этом нельзя подвигать фигуры и нельзя подключить движок. Поэтому приходится запускать шахматные программы, которые довольно громоздкие.

Кветка использует движки сторонних производителей для оценки позиции. Программа поддерживает современный стандарт UCI. Для него написаны десятки движков, включая самый сильный на сегодняшний день движок Stockfish, который уже содержится в архиве вместе с Кветкой. Однако к ней можно подключить и любой другой UCI движок.

Программа предназначена именно для анализа шахматных партий. Возможность игры с компьютером в настоящий момент не реализована.

Кветка поддерживает онлайн описания партий с сайтов Chesspro.ru, Crestbook.com, Chessgames.com, Chessok.com и некоторых других. Реализована обработка шрифтов и кодировок, которые используются на шахматных сайтах.