Кветка для Windows
|Оценка:
|3.81/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Бодягин Дмитрий
|Категория:
|Шахматы, шашки, нарды
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 561 | Статистика
|Размер:
|1.36 Мб
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Кветка – это легкая и симпатичная программа для просмотра и анализа шахматных партий. Поддерживает форматы pgn и fen. Умеет читать файлы в форматах epd, cbh (от Chessbase) и si4 (от SCID). Создавалась, в первую очередь, для удобного просмотра партий в Интернете. Хотя на многих сайтах есть возможность просмотра партий online, но при этом нельзя подвигать фигуры и нельзя подключить движок. Поэтому приходится запускать шахматные программы, которые довольно громоздкие.
Кветка использует движки сторонних производителей для оценки позиции. Программа поддерживает современный стандарт UCI. Для него написаны десятки движков, включая самый сильный на сегодняшний день движок Stockfish, который уже содержится в архиве вместе с Кветкой. Однако к ней можно подключить и любой другой UCI движок.
Программа предназначена именно для анализа шахматных партий. Возможность игры с компьютером в настоящий момент не реализована.
Кветка поддерживает онлайн описания партий с сайтов Chesspro.ru, Crestbook.com, Chessgames.com, Chessok.com и некоторых других. Реализована обработка шрифтов и кодировок, которые используются на шахматных сайтах.
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Отзывы о программе Кветка
Андрей про Кветка 3.29 [18-08-2024]
А можно ли играть против компьютера (движка)?
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Ad в ответ Андрей про Кветка 3.29 [26-12-2024]
Чуть выше из описания: "Программа предназначена именно для анализа шахматных партий. Возможность игры с компьютером в настоящий момент не реализована."
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Александр про Кветка 3.27.1 [05-10-2016]
Очень удобная и полезная программа, только вот для Андроида не удаётся запустить. Кто подскажет, куда бежать, зврнить, жаловаться...?
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