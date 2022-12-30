Программы для Windows » Безопасность » Пароли » SecureSafe Free Password Generator 5.43

SecureSafe Free Password Generator для Windows

Описание
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Оценка: 3.90/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.43 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):0 / 36 534 | Статистика
Размер:785 Кб
SecureSafe Free Password Generator скриншот № 1

SecureSafe Free Password Generator - генератор случайных паролей позволяет генерировать пароли длинной от 1 до 32 символов. Программа позволяет настроить набор символов, входящих в пароль, настроить произносимость пароля. Таже существует возможность составлять пароли из набора символов, предоставленного пользователем. Такая возможность как "Протестировать пароль" поможет Вам узнать, насколько удобно набирать тот или иной пароль.

Программа поддерживает работу с буфером обмена, что позволяет быстро скопировать один или несколько паролей. Таже пароли можно сохранять в текстовый файл.

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