SecureSafe Free Password Generator - генератор случайных паролей позволяет генерировать пароли длинной от 1 до 32 символов. Программа позволяет настроить набор символов, входящих в пароль, настроить произносимость пароля. Таже существует возможность составлять пароли из набора символов, предоставленного пользователем. Такая возможность как "Протестировать пароль" поможет Вам узнать, насколько удобно набирать тот или иной пароль.

Программа поддерживает работу с буфером обмена, что позволяет быстро скопировать один или несколько паролей. Таже пароли можно сохранять в текстовый файл.