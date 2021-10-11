OpenOffice.org - бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. Позволяет работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, графиками, базами данных и т.д. По своим возможностям OpenOffice.org вполне сопоставим с MS Office.

В состав пакета OpenOffice.org входят текстовый процессор и редактор HTML (Writer), электронные таблицы (Calc), программа для создания презентаций (Impress), графический редактор (Draw), базы данных (Base), редактор формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенных форматах, включая форматы MS Office, имеется встроенная функция экспорта документов в формат PDF одним нажатием кнопки мыши и поддержка Flash.