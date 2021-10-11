Программы для macOS » Текст » Редакторы » OpenOffice.org 4.1.11 Ru для Mac

OpenOffice.org для macOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.09/5 голосов - 67
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.11 Ru для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 34 433 | Статистика
Размер:168,14 Мб
СКАЧАТЬ
OpenOffice.org скриншот № 1
OpenOffice.org скриншот № 2
OpenOffice.org скриншот № 3
OpenOffice.org скриншот № 4

OpenOffice.org - бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. Позволяет работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, графиками, базами данных и т.д. По своим возможностям OpenOffice.org вполне сопоставим с MS Office.

В состав пакета OpenOffice.org входят текстовый процессор и редактор HTML (Writer), электронные таблицы (Calc), программа для создания презентаций (Impress), графический редактор (Draw), базы данных (Base), редактор формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенных форматах, включая форматы MS Office, имеется встроенная функция экспорта документов в формат PDF одним нажатием кнопки мыши и поддержка Flash.

ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать TextWranglerTextWrangler 4.5.12 для Mac

TextWrangler- редактор текстов/программного кода, понимает синтаксис таких языков как: HTML, PHP, C++,...

скачать BeanBean 3.1.0 для Mac

Bean – неплохой текстовый редактор для Mac OS...

скачать OpenOffice.orgOpenOffice.org 4.1.10 Ru для Mac

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...

скачать TextMateTextMate 1.5.7 (r1436) для Mac

TextMate - пожалуй один из лучших редакторов программного кода и текстов. TextMate может...

скачать BBeditBBedit 9.6.3 для Mac

BBedit - навороченный редактор текстов/программного кода, понимает синтаксис таких языков...

скачать OfficeOffice 2016 для Mac

Office for Mac - пакет офисных программ включающих в себя: Word, Excel, PowerPoint и Outlook...

Отзывы о программе OpenOffice.org

Magestic про OpenOffice.org 3.3.0 [26-06-2011]

Программа действительно очень хорошоя, однако не без изъянов: http://2i2s.ru/article/?article=14
3 | 5 | Ответить

вероника про OpenOffice.org 3.3.0 [02-06-2011]

блин как скинуть эту программу? помогите..........
5 | 29 | Ответить

Ivan про OpenOffice.org 3.0.1.9379 [18-03-2009]

Очень хорошая программа.
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв