OpenOffice.org для macOS
|Оценка:
|4.09/5 голосов - 67
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.11 Ru для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Openoffice.org
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 34 433 | Статистика
|Размер:
|168,14 Мб
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OpenOffice.org - бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. Позволяет работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, графиками, базами данных и т.д. По своим возможностям OpenOffice.org вполне сопоставим с MS Office.
В состав пакета OpenOffice.org входят текстовый процессор и редактор HTML (Writer), электронные таблицы (Calc), программа для создания презентаций (Impress), графический редактор (Draw), базы данных (Base), редактор формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенных форматах, включая форматы MS Office, имеется встроенная функция экспорта документов в формат PDF одним нажатием кнопки мыши и поддержка Flash.
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Отзывы о программе OpenOffice.org
Magestic про OpenOffice.org 3.3.0 [26-06-2011]
Программа действительно очень хорошоя, однако не без изъянов: http://2i2s.ru/article/?article=14
3 | 5 | Ответить
вероника про OpenOffice.org 3.3.0 [02-06-2011]
блин как скинуть эту программу? помогите..........
5 | 29 | Ответить