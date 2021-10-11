OpenOffice.org для Windows

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Оценка: 4.27/5 голосов - 880
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.11 Ru | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):33 / 583 183 | Статистика
Размер:134,9 Мб
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OpenOffice - бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. Позволяет работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, графиками, базами данных и т.д. По своим возможностям OpenOffice вполне сопоставим с MS Office.

В состав пакета входят текстовый процессор и редактор HTML (Writer), электронные таблицы (Calc), программа для создания презентаций (Impress), графический редактор (Draw), базы данных (Base), редактор формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенных форматах, включая форматы MS Office, имеется встроенная функция экспорта документов в формат PDF одним нажатием кнопки мыши и поддержка Flash.

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Отзывы о программе OpenOffice.org

Улан про OpenOffice.org 4.1.9 Ru [14-02-2021]

- Закрепления областей нет
- Перетаскивания ячейки нет, - это вообще чёрт знает что, это грубая недоделка.
- Создания текстовой рамки(надписи) нет
- В Экселе гиперссылка создаётся легче, понятнее и быстрее,
т. к. там всё подготовлено и есть подсказки в виде текстов и координат.
- При копировании, не возникает значка как копировать.
- Нет вставки объекта, как в Экселе. В Экселе можно вставить объект Ворд, что очень важно.
В экселе можно сделать список текстов, а сами тексты вложить в объект Ворд там же рядом со списком, сбоку.
2.В Опен офис (текст) нет панели - области навигации как в Ворде, - это супер плохо, возмутительно.
Только-только загрузил эту программу( на дату:14.02.2021г. ) и в этот же день увидел все эти недостатки, - очень грубые.
Экселю и Ворду на сегодня нет альтернативы, это мастодонты в сфере работы над текстами и таблицами.
Я принял решение использовать Опен офис как вспомогательный блокнотик, дополнение к Ворду. На большее он не годится.
| 4 | Ответить

Андрей про OpenOffice.org 4.1.6 Ru [26-09-2019]

XP не поддерживается
5 | 4 | Ответить

no name про OpenOffice.org 4.1.6 Ru [17-03-2019]

Как можно было родить такую дрисню???!!! Дебильная, лагающая программа.
7 | 4 | Ответить

МСДрисня в ответ no name про OpenOffice.org 4.1.9 Ru [06-04-2021]

Мне наверное так тоже сказали когда я родился:D
1 | | Ответить

Владимир про OpenOffice.org 4.1.6 Ru [10-12-2018]

Глючная херня
5 | 3 | Ответить

Маргарита в ответ Владимир про OpenOffice.org 4.1.6 Ru [11-11-2019]

Не то слово!
3 | 3 | Ответить

di про OpenOffice.org 4.1.5 Ru [20-09-2018]

4.1.5 постоянно вылетает - работать невозмлжно
4 | 9 | Ответить

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