Отзывы о программе OpenOffice.org

Улан

- Закрепления областей нет

- Перетаскивания ячейки нет, - это вообще чёрт знает что, это грубая недоделка.

- Создания текстовой рамки(надписи) нет

- В Экселе гиперссылка создаётся легче, понятнее и быстрее,

т. к. там всё подготовлено и есть подсказки в виде текстов и координат.

- При копировании, не возникает значка как копировать.

- Нет вставки объекта, как в Экселе. В Экселе можно вставить объект Ворд, что очень важно.

В экселе можно сделать список текстов, а сами тексты вложить в объект Ворд там же рядом со списком, сбоку.

2.В Опен офис (текст) нет панели - области навигации как в Ворде, - это супер плохо, возмутительно.

Только-только загрузил эту программу( на дату:14.02.2021г. ) и в этот же день увидел все эти недостатки, - очень грубые.

Экселю и Ворду на сегодня нет альтернативы, это мастодонты в сфере работы над текстами и таблицами.

Я принял решение использовать Опен офис как вспомогательный блокнотик, дополнение к Ворду. На большее он не годится.

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