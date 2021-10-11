OpenOffice.org для Windows
|Оценка:
|4.27/5 голосов - 880
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.11 Ru | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Openoffice.org
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|33 / 583 183 | Статистика
|Размер:
|134,9 Мб
|СКАЧАТЬ
OpenOffice - бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. Позволяет работать с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, графиками, базами данных и т.д. По своим возможностям OpenOffice вполне сопоставим с MS Office.
В состав пакета входят текстовый процессор и редактор HTML (Writer), электронные таблицы (Calc), программа для создания презентаций (Impress), графический редактор (Draw), базы данных (Base), редактор формул. В пакет также включены модули для импорта и экспорта документов в наиболее распространенных форматах, включая форматы MS Office, имеется встроенная функция экспорта документов в формат PDF одним нажатием кнопки мыши и поддержка Flash.
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Отзывы о программе OpenOffice.org
Улан про OpenOffice.org 4.1.9 Ru [14-02-2021]
- Закрепления областей нет
- Перетаскивания ячейки нет, - это вообще чёрт знает что, это грубая недоделка.
- Создания текстовой рамки(надписи) нет
- В Экселе гиперссылка создаётся легче, понятнее и быстрее,
т. к. там всё подготовлено и есть подсказки в виде текстов и координат.
- При копировании, не возникает значка как копировать.
- Нет вставки объекта, как в Экселе. В Экселе можно вставить объект Ворд, что очень важно.
В экселе можно сделать список текстов, а сами тексты вложить в объект Ворд там же рядом со списком, сбоку.
2.В Опен офис (текст) нет панели - области навигации как в Ворде, - это супер плохо, возмутительно.
Только-только загрузил эту программу( на дату:14.02.2021г. ) и в этот же день увидел все эти недостатки, - очень грубые.
Экселю и Ворду на сегодня нет альтернативы, это мастодонты в сфере работы над текстами и таблицами.
Я принял решение использовать Опен офис как вспомогательный блокнотик, дополнение к Ворду. На большее он не годится.
| 4 | Ответить
no name про OpenOffice.org 4.1.6 Ru [17-03-2019]
Как можно было родить такую дрисню???!!! Дебильная, лагающая программа.
7 | 4 | Ответить
МСДрисня в ответ no name про OpenOffice.org 4.1.9 Ru [06-04-2021]
Мне наверное так тоже сказали когда я родился:D
1 | | Ответить
di про OpenOffice.org 4.1.5 Ru [20-09-2018]
4.1.5 постоянно вылетает - работать невозмлжно
4 | 9 | Ответить