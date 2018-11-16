PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case - незаменимая шкатулка для путешествующего влогера
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано16.11.2018
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
Просмотров38
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

В этом мини-обзоре мы расскажем о замечательном гаджете PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case. Его подготовили для вас наши коллеги с YouTube-канала Мобильный придира.

С появлением возможности снимать в 4К появилась потребность в большом количестве быстрых карт памяти, особенно если вы занимаетесь этим профессионально и пишите одновременно на 2 карты. Обычно хранить все это богатство приходится в таких вот небольших кейсах, куда помимо microSD и SD карт можно еще положить nano SIM карты.

Кейс для хранения карт памяти

Если вы отправляетесь в путешествие, то помимо таких кейсов вам приходится брать еще и карт ридер, а это еще одна дополнительная коробка которая в путешествии не желательна, так как может потеряться и вообще занимает лишнее место. Все это мы ведем к тому, что существует устройство, которое сочетает в себе кейс для хранения карт памяти и одновременно является USB 3.0 кардридером.

PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case

Выглядит этот кардридер как небольшая пластиковая коробочка. В нашем случае в ней можно хранить 5 сим-карт различных форматов (2 nano, 2 micro и одна обычная сим-карта), 3 карты формата Compact Flash, 7 SD карт. Единственное что напрягает в этом кардридере это вот эта вот пластиковая крышка, которая закрывает разъемы кардридера. Со временем она перестанет плотно прикрывать порты и будет похожа неизвестно на что.

Давайте проверим теперь насколько реально этот кардридер соответствует стандарту USB 3.0, то есть с какой реальной скоростью он может читать карту. Возьмем быструю карту формата Compact Flash фирмы Transcend и проверим.
Для этого воспользуемся специальной утилитой Crystal Disk Mark. Эта флешка является у нас диском K. Выбираем его и тестируем.

PULUZ Card REader 3.0 тест скорости

По результатам тестирования видно, что это действительно картридер USB 3.0

Очень здорово, что производитель в составе картридера предусмотрел переходники microUSB и Type-C, что делает его подключение практически универсальным на сегодняшний день. В целом, устройство работает без глюков и проблем и очень полезно для путешественников.

Надеемся, что этот небольшой обзор был вам полезен. Не стесняйтесь, ставьте лайки видео-варианту этого обзора на нашем канале Мобильный придира на YouTube. Советуем подписатсья на канал, так как в следующих выпусках вас ожидают обзоры особенностей телефона Huawei Mate 20 Pro и мини-обзоры очень полезных примочек для видеоблогера от компании Edelkrone. Также напоминаем, что у нас есть и другие интересные видео-каналы:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Отзывы о статье PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case - незаменимая шкатулка для путешествующего влогера

Admin

Отзывов о статье "PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case - незаменимая шкатулка для путешествующего влогера" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Категории
Hardware
SOFT Обозрение
Безопасность
Игры
Общие темы
Операционки
Программирование
Раскрутка сайтов
Сотовые
STAR LABS
Мобильный придира
Игры
 
Лучшие авторы
SoftPortal.com
Security Lab
Gray
Павел Ряйкконен
AMS Software
Все авторы
Наш канал на YouTube
10 новых необычных продуктов, которые стоит попробовать
 
 