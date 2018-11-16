PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case - незаменимая шкатулка для путешествующего влогера

В этом мини-обзоре мы расскажем о замечательном гаджете PULUZ Card REader USB 3.0 Storage Case. Его подготовили для вас наши коллеги с YouTube-канала Мобильный придира.

С появлением возможности снимать в 4К появилась потребность в большом количестве быстрых карт памяти, особенно если вы занимаетесь этим профессионально и пишите одновременно на 2 карты. Обычно хранить все это богатство приходится в таких вот небольших кейсах, куда помимо microSD и SD карт можно еще положить nano SIM карты.

Если вы отправляетесь в путешествие, то помимо таких кейсов вам приходится брать еще и карт ридер, а это еще одна дополнительная коробка которая в путешествии не желательна, так как может потеряться и вообще занимает лишнее место. Все это мы ведем к тому, что существует устройство, которое сочетает в себе кейс для хранения карт памяти и одновременно является USB 3.0 кардридером.

Выглядит этот кардридер как небольшая пластиковая коробочка. В нашем случае в ней можно хранить 5 сим-карт различных форматов (2 nano, 2 micro и одна обычная сим-карта), 3 карты формата Compact Flash, 7 SD карт. Единственное что напрягает в этом кардридере это вот эта вот пластиковая крышка, которая закрывает разъемы кардридера. Со временем она перестанет плотно прикрывать порты и будет похожа неизвестно на что.

Давайте проверим теперь насколько реально этот кардридер соответствует стандарту USB 3.0, то есть с какой реальной скоростью он может читать карту. Возьмем быструю карту формата Compact Flash фирмы Transcend и проверим.

Для этого воспользуемся специальной утилитой Crystal Disk Mark. Эта флешка является у нас диском K. Выбираем его и тестируем.

По результатам тестирования видно, что это действительно картридер USB 3.0

Очень здорово, что производитель в составе картридера предусмотрел переходники microUSB и Type-C, что делает его подключение практически универсальным на сегодняшний день. В целом, устройство работает без глюков и проблем и очень полезно для путешественников.

Надеемся, что этот небольшой обзор был вам полезен. Не стесняйтесь, ставьте лайки видео-варианту этого обзора на нашем канале Мобильный придира на YouTube. Советуем подписатсья на канал, так как в следующих выпусках вас ожидают обзоры особенностей телефона Huawei Mate 20 Pro и мини-обзоры очень полезных примочек для видеоблогера от компании Edelkrone. Также напоминаем, что у нас есть и другие интересные видео-каналы:

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