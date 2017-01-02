Программа не требует установки и очень проста в обращении. Необходимо выбрать жесткий диск, размер тестового файла (от 50 до 1000 Мб) и количество прогонов (от 1 до 9). После непродолжительного тестирования будет выдана средняя скорость чтения и записи на жесткий диск основного файла, блоков по 512 и 4 кб.

Отзывы о программе CrystalDiskMark Дмитрий CrystalDiskMark 5.0.2 У меня все диски SATA 2 а программа показывает в результатах теста(если текс скопировать)как SATA 3. В версии CrystalDiskMark 3.0.3 всё правильно. Чёт Я уже сомневаюсь в этой проге

1 | 10 | Ответить Влад Как правильно пользоваться?

5 | 31 | Ответить Hawk Очень класная прога.С помощю неё узнаёшь о Наепке производителей насчёт скорости диска.Впрочем с етим нечего неподелаешь :( Отдельно Админу софтпоталу.Сделайте пожалуста капчу 2+2 и скоко будет,она надёжная и необходится роботамы.А то задолбёшься скоко вводить символов непонятных :)

5 | | Ответить jackal Alter Soldat

продавцы как бы чаще всего говорят то, что написал производитель. а верить или нет это уже ваше дело.

| | Ответить Alter Soldat Полезная утилитка,проверял флешки и SD,работает хорошо.

2 | | Ответить JJ Alter Soldat Лучше бы флэшки работали как следует, а не эта программа. )))))))) Она тогда была бы не нужна )))))))

1 | | Ответить Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв