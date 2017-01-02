CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет измерить скорость чтения и записи данных.
Программа не требует установки и очень проста в обращении. Необходимо выбрать жесткий диск, размер тестового файла (от 50 до 1000 Мб) и количество прогонов (от 1 до 9). После непродолжительного тестирования будет выдана средняя скорость чтения и записи на жесткий диск основного файла, блоков по 512 и 4 кб.
CrystalDiskMark 5.0.2 У меня все диски SATA 2 а программа показывает в результатах теста(если текс скопировать)как SATA 3. В версии CrystalDiskMark 3.0.3 всё правильно. Чёт Я уже сомневаюсь в этой проге 1 | 10 | Ответить
Очень класная прога.С помощю неё узнаёшь о Наепке производителей насчёт скорости диска.Впрочем с етим нечего неподелаешь :( Отдельно Админу софтпоталу.Сделайте пожалуста капчу 2+2 и скоко будет,она надёжная и необходится роботамы.А то задолбёшься скоко вводить символов непонятных :) 5 | | Ответить
jackal про CrystalDiskMark 3.0.2a [14-11-2012]
Alter Soldat
продавцы как бы чаще всего говорят то, что написал производитель. а верить или нет это уже ваше дело. | | Ответить
Alter Soldat про CrystalDiskMark 3.0.1c [25-09-2012]
Полезная утилитка,проверял флешки и SD,работает хорошо. 2 | | Ответить
JJ в ответ Alter Soldat про CrystalDiskMark 3.0.3b [18-11-2014]
Лучше бы флэшки работали как следует, а не эта программа. )))))))) Она тогда была бы не нужна ))))))) 1 | | Ответить