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CrystalDiskMark для Windows

CrystalDiskMark 5.2.1

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Описание CrystalDiskMark 5.2.1Описание   Скачать CrystalDiskMark 5.2.1СКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты CrystalDiskMark 5.2.1Скриншоты (3)   Статистика CrystalDiskMark 5.2.1Статистика   Отзывы о CrystalDiskMark 5.2.1Отзывы (9)  
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4.63 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет измерить скорость чтения и записи данных.

Программа не требует установки и очень проста в обращении. Необходимо выбрать жесткий диск, размер тестового файла (от 50 до 1000 Мб) и количество прогонов (от 1 до 9). После непродолжительного тестирования будет выдана средняя скорость чтения и записи на жесткий диск основного файла, блоков по 512 и 4 кб.

Скриншоты CrystalDiskMark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)136 / 119 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Программа CrystalDiskMark отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе CrystalDiskMark

Дмитрий про CrystalDiskMark 5.0.2 [18-09-2015]

CrystalDiskMark 5.0.2 У меня все диски SATA 2 а программа показывает в результатах теста(если текс скопировать)как SATA 3. В версии CrystalDiskMark 3.0.3 всё правильно. Чёт Я уже сомневаюсь в этой проге
1 | 10 | Ответить

Влад про CrystalDiskMark 3.0.3b [05-01-2015]

Как правильно пользоваться?
5 | 31 | Ответить

Hawk про CrystalDiskMark 3.0.3a [01-03-2014]

Очень класная прога.С помощю неё узнаёшь о Наепке производителей насчёт скорости диска.Впрочем с етим нечего неподелаешь :( Отдельно Админу софтпоталу.Сделайте пожалуста капчу 2+2 и скоко будет,она надёжная и необходится роботамы.А то задолбёшься скоко вводить символов непонятных :)
5 | | Ответить

jackal про CrystalDiskMark 3.0.2a [14-11-2012]

Alter Soldat
продавцы как бы чаще всего говорят то, что написал производитель. а верить или нет это уже ваше дело.
| | Ответить

Alter Soldat про CrystalDiskMark 3.0.1c [25-09-2012]

Полезная утилитка,проверял флешки и SD,работает хорошо.
2 | | Ответить

JJ в ответ Alter Soldat про CrystalDiskMark 3.0.3b [18-11-2014]

Лучше бы флэшки работали как следует, а не эта программа. )))))))) Она тогда была бы не нужна )))))))
1 | | Ответить

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