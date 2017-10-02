AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок: импорт списков подписчиков из любых источников, обработка списков (удаление дубликатов, объединение, разъединение, сравнение списков, поиск/поиск и удаление контактов по любым критериям, возможность выполнения своих SQL запросов), мощный Html редактор для подготовки писем, автоматизация процесса подписки/отписки на рассылки и анализ входящей почты, запуск рассылок по расписанию.
Продвинутый MailMerge функционал – возможность рассылать высоко персонализированные письма (вставка в письмо данных из любых полей списков рассылки, условная вставка данных, условные вложения). Чрезвычайно мощное и гибкое ядро отправки: возможность рассылать через множество Smtp релеев и/или через встроенный Smtp сервер программы, гибкое распределение потоков писем между релеями и доменами адресов получателей, различные ограничения скорости отправки, возможность запуска множества рассылок одновременно, поддержка рассылки через прокси.
Высокая доставляемость писем: полная эмуляция сигнатуры OutLook Express/Windows Mail/Live Mail, возможность полной рандомизации тела и заголовков писем. Подробнейшая статистика + логи всех транзакций с серверами после каждой рассылки, дает исчерпывающую информацию о том, что, когда, как быстро и насколько успешно было разослано. RealTime статистика по открытым письмам и переходам по ссылкам в письмах. И главное: безопасность – все контакты, письма и статистика располагаются на вашей машине ! Для работы программы не требуются никакие внешние web-сервисы.
P2RC.PriceMailer - бесплатная программа, которая предназначена для рассылки прайс-листов в формате Excel клиентам по электронной почте
Отзывы о программе AMS Enterprise
ёу про AMS Enterprise 2.99.9 [24-10-2016]
Программа косячная, рукожопы делали, красная цена 2к, не советую,помаятесь и удалите.. я вот купил дурачёк(( вернулся на епочту) | | Ответить
Владмир в ответ ёу про AMS Enterprise 2.99.9 [29-10-2016]
Программа AMS Enterprise - является лидером на рынке в своем сегменте. Тысячи лицензионных пользователей, среди которых банки, операторы мобильной связи и крупные компании с мировыми брендами! Все анонимные отрицательные отзывы являются не более чем происками менее удачных конкурентов или завистников. Если у Вас возникли вопросы или какое то проблемы, поможем их оперативно решить. Обращайтесь в скайп directmailer (без точки в конце). Всем пользователям Софтпортала - лично гарантирую 7% скидку на приобретение ПО + личную тех.поддержку.
Николай Заречный про AMS Enterprise 2.99.9 [07-06-2016]
Обратился на форуме AME Enterprise к Владимиру ник "partnerweb". Мало того, что получил скидку на приобретение, так еще Владимир, более 6 часов объяснял мне по скайпу и тимвиверу, как лучше настроить AMS Enterprise. Оказалось, что есть масса ньюансов, которые с первого взгляда непонятны. О том, что софт плохой, пушут или придурки или конкуренты. Благодарю Владимира ака "partnerweb" за оказанную помощь! | 4 | Ответить
tutafon.ru про AMS Enterprise 2.99.8 [28-11-2015]
не бывает кривых программ, бывают кривые руки)) | | Ответить
Алексей про AMS Enterprise 2.99.8 [15-10-2015]
Помогите кто-нибудь в настройке программы!!! Буду очень признателен!!! | | Ответить
Raid про AMS Enterprise 2.99.8 [13-08-2015]
Хотел купить AMS Enterprise, задал несколько вопросов по функционалу с разных аккаунтов - тех.поддежка молчит как рыба!
Причем вопросы мои были вполне адекватными, о которых ничего не было на их сайте.... Теперь вот не знаю, как мне быть?.... 3 | 1 | Ответить