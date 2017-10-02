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AMS Enterprise для Windows

AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)

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Описание AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)Описание   Скачать AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)СКАЧАТЬ (33,41 Мб) Скриншоты AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)Скриншоты (8)   Статистика AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)Статистика   Отзывы о AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)Отзывы (20)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для  подготовки и проведения рассылок: импорт списков подписчиков из любых источников, обработка списков (удаление дубликатов, объединение, разъединение, сравнение списков, поиск/поиск и удаление контактов по любым критериям, возможность выполнения своих SQL запросов), мощный Html редактор для подготовки писем, автоматизация процесса подписки/отписки на рассылки и анализ входящей почты, запуск рассылок по расписанию.

Продвинутый MailMerge функционал – возможность рассылать высоко персонализированные письма (вставка в письмо данных из любых полей списков рассылки, условная вставка данных, условные вложения). Чрезвычайно мощное и гибкое ядро отправки: возможность рассылать через множество Smtp релеев и/или через встроенный Smtp сервер программы, гибкое распределение потоков писем между релеями и доменами адресов получателей, различные ограничения скорости отправки, возможность запуска множества рассылок одновременно, поддержка рассылки через прокси.

Высокая доставляемость писем: полная эмуляция сигнатуры OutLook Express/Windows Mail/Live Mail, возможность полной рандомизации тела и заголовков писем. Подробнейшая статистика + логи всех транзакций с серверами после каждой рассылки, дает исчерпывающую информацию о том, что, когда, как быстро и насколько успешно было разослано. RealTime статистика по открытым письмам и переходам по ссылкам в письмах. И главное: безопасность – все контакты, письма и статистика располагаются на вашей машине ! Для работы программы не требуются никакие внешние web-сервисы.

Что нового в AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300)?
  • Добавлена поддержка IPv6
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AMS Enterprise:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 8250 руб.
Ограничение в работе программы20 дней, 200 писем за раз
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 11 942
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРассылка
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Отзывы о программе AMS Enterprise

ёу про AMS Enterprise 2.99.9 [24-10-2016]

Программа косячная, рукожопы делали, красная цена 2к, не советую,помаятесь и удалите.. я вот купил дурачёк(( вернулся на епочту)
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Владмир в ответ ёу про AMS Enterprise 2.99.9 [29-10-2016]

Программа AMS Enterprise - является лидером на рынке в своем сегменте. Тысячи лицензионных пользователей, среди которых банки, операторы мобильной связи и крупные компании с мировыми брендами! Все анонимные отрицательные отзывы являются не более чем происками менее удачных конкурентов или завистников. Если у Вас возникли вопросы или какое то проблемы, поможем их оперативно решить. Обращайтесь в скайп directmailer (без точки в конце). Всем пользователям Софтпортала - лично гарантирую 7% скидку на приобретение ПО + личную тех.поддержку.

С уважением Владимир.
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Николай Заречный про AMS Enterprise 2.99.9 [07-06-2016]

Обратился на форуме AME Enterprise к Владимиру ник "partnerweb". Мало того, что получил скидку на приобретение, так еще Владимир, более 6 часов объяснял мне по скайпу и тимвиверу, как лучше настроить AMS Enterprise. Оказалось, что есть масса ньюансов, которые с первого взгляда непонятны. О том, что софт плохой, пушут или придурки или конкуренты. Благодарю Владимира ака "partnerweb" за оказанную помощь!
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tutafon.ru про AMS Enterprise 2.99.8 [28-11-2015]

не бывает кривых программ, бывают кривые руки))
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Алексей про AMS Enterprise 2.99.8 [15-10-2015]

Помогите кто-нибудь в настройке программы!!! Буду очень признателен!!!
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Raid про AMS Enterprise 2.99.8 [13-08-2015]

Хотел купить AMS Enterprise, задал несколько вопросов по функционалу с разных аккаунтов - тех.поддежка молчит как рыба!
Причем вопросы мои были вполне адекватными, о которых ничего не было на их сайте.... Теперь вот не знаю, как мне быть?....
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