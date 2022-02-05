MaxBulk Mailer для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $77.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|8.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Датский
|Разработчик:
|Max Programming, S.L.
|Категория:
|Рассылка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 417 | Статистика
|Размер:
|99,73 Мб
|СКАЧАТЬ
MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро поделиться новыми пресс-релизами, прайс-листами, новостями, произвольным текстом с неограниченным количеством потенциальных или постоянных клиентов. Программа имеет достаточно гибкие настройки и не требует специальных знаний при использовании.
Поддерживается отправка информации в нескольких типах форматов: только текст, стилизованный текст, HTML. Удобно, что есть возможность использования условных выражений, что повышает качество рекламной кампании. Конечно же реализовано прикрепление файлов к письмам, ведение клиентской адресной базы, встроен менеджер учетных записей с поддержкой всех видов схем аутентификации и многое другое.
Основные особенности программы:
- Отправка писем в форматах текст или HTML с гарантией того, что у получателя письмо будет выглядеть так же, как у вас на компьютере.
- Поддержка функции drag-n-drop при работе со списками получателей и текстом рассылки.
- Удобные функции импорта-экспорта адресов.
- Базовые функции форматирования текста.
- Опция предварительного просмотра письма перед отправкой.
- Полная поддержка международных символов (40 различных кодировок).
- Поддержка нескольких почтовых учетных записей.
- Полный контроль, благодаря SMTP лог-файлу.
- Полная поддержка POP, APOP и ESMTP аутентификации.
- Письма могут посылаться одновременно, по группам, а также индивидуализированы, благодаря использованию бирок.
- Планировщик рассылок и пр.
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