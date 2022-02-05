MaxBulk Mailer для Windows

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 6
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $77.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:8.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Датский
Разработчик:
Категория:Рассылка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 417 | Статистика
Размер:99,73 Мб
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MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро поделиться новыми пресс-релизами, прайс-листами, новостями, произвольным текстом с неограниченным количеством потенциальных или постоянных клиентов. Программа имеет достаточно гибкие настройки и не требует специальных знаний при использовании.

Поддерживается отправка информации в нескольких типах форматов: только текст, стилизованный текст, HTML. Удобно, что есть возможность использования условных выражений, что повышает качество рекламной кампании. Конечно же реализовано прикрепление файлов к письмам, ведение клиентской адресной базы, встроен менеджер учетных записей с поддержкой всех видов схем аутентификации и многое другое.

Основные особенности программы:

  • Отправка писем в форматах текст или HTML с гарантией того, что у получателя письмо будет выглядеть так же, как у вас на компьютере.
  • Поддержка функции drag-n-drop при работе со списками получателей и текстом рассылки.
  • Удобные функции импорта-экспорта адресов.
  • Базовые функции форматирования текста.
  • Опция предварительного просмотра письма перед отправкой.
  • Полная поддержка международных символов (40 различных кодировок).
  • Поддержка нескольких почтовых учетных записей.
  • Полный контроль, благодаря SMTP лог-файлу.
  • Полная поддержка POP, APOP и ESMTP аутентификации.
  • Письма могут посылаться одновременно, по группам, а также индивидуализированы, благодаря использованию бирок.
  • Планировщик рассылок и пр.
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