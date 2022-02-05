MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро поделиться новыми пресс-релизами, прайс-листами, новостями, произвольным текстом с неограниченным количеством потенциальных или постоянных клиентов. Программа имеет достаточно гибкие настройки и не требует специальных знаний при использовании.

Поддерживается отправка информации в нескольких типах форматов: только текст, стилизованный текст, HTML. Удобно, что есть возможность использования условных выражений, что повышает качество рекламной кампании. Конечно же реализовано прикрепление файлов к письмам, ведение клиентской адресной базы, встроен менеджер учетных записей с поддержкой всех видов схем аутентификации и многое другое.

Основные особенности программы: