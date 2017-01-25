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Star Walk для iOS

Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (150 Мб) Скриншоты Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Star Walk - программа для любителей астрономии. Приложение отображает подробную информацию о звездах и созвездиях, метеорах, планетах, фазах Луны и т.п. Есть возможность посмотреть как выглядели созвездия в различные времена. О любом объекте можно получить справочную информацию, воспользовавшись линками на Wikipedia. Реализован "ночной режим".

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Star Walk:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия
 Программа Star Walk отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Star Walk

Admin

Отзывов о программе Star Walk 7.2.2 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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