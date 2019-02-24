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4.80 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 4.80 из 5

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5 Star Walk - программа для любителей астрономии. Приложение отображает подробную информацию о звездах и созвездиях, метеорах, планетах, фазах Луны и т.п. Есть возможность посмотреть как выглядели созвездия в различные времена. О любом объекте можно получить справочную информацию, воспользовавшись линками на Wikipedia. Реализован "ночной режим". Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app