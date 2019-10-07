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NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touch
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NASA — официальное приложение от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое предоставляет доступ к тысячам красивейших фотографий космоса, искусственных спутников, звезд и планет, различным видеоматериалам. Кроме этого вы сможете ознакомиться с планами разных программ, разрабатываемых NASA, посмотреть официальные видеоролики на NASA TV и пр.
Особенности приложения:
- Более 16 000 изображений.
- Самые последние новости и события.
- Потоковое NASA TV.
- Архив видео NASA.
- 2D- и 3D-модели Земли.
- Детальная информация о текущих проектах NASA.
- Отслеживание Международной космической станции (МКС).
- Интерактивная карта Земли с большим количеством фотографий.
- Возможность легко поделиться интересной информацией со своими друзьями в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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