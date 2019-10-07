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5 NASA — официальное приложение от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое предоставляет доступ к тысячам красивейших фотографий космоса, искусственных спутников, звезд и планет, различным видеоматериалам. Кроме этого вы сможете ознакомиться с планами разных программ, разрабатываемых NASA, посмотреть официальные видеоролики на NASA TV и пр. Особенности приложения: Более 16 000 изображений.

Самые последние новости и события.

Потоковое NASA TV.

Архив видео NASA.

2D- и 3D-модели Земли.

Детальная информация о текущих проектах NASA.

Отслеживание Международной космической станции (МКС).

Интерактивная карта Земли с большим количеством фотографий.

Возможность легко поделиться интересной информацией со своими друзьями в социальных сетях. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app NASA для Android