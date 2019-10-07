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NASA для iOS

NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (35,2 Мб) Скриншоты NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (5)   Статистика NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о NASA 4.0.18 для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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NASA — официальное приложение от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое предоставляет доступ к тысячам красивейших фотографий космоса, искусственных спутников, звезд и планет, различным видеоматериалам. Кроме этого вы сможете ознакомиться с планами разных программ, разрабатываемых NASA, посмотреть официальные видеоролики на NASA TV и пр.

Особенности приложения:

  • Более 16 000 изображений.
  • Самые последние новости и события.
  • Потоковое NASA TV.
  • Архив видео NASA.
  • 2D- и 3D-модели Земли.
  • Детальная информация о текущих проектах NASA.
  • Отслеживание Международной космической станции (МКС).
  • Интерактивная карта Земли с большим количеством фотографий.
  • Возможность легко поделиться интересной информацией со своими друзьями в социальных сетях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

NASA
NASA
NASA
NASA
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия
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Отзывы о программе NASA

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