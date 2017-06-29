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Audio Memos Free - The Voice Recorder для iOS

Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.4 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.4 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.4 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (21 Мб) Скриншоты Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.4 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.4 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.7.4 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Ограничение на длину записи голосового сообщения тоже нет.

Качество речи можно регулировать. Все голосовые заметки можно загрузить с iPhone на персональный компьютер. Со своими прямыми обязанностями программа справляется просто отлично.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Audio Memos Free - The Voice Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГолос - другое - Диктофоны
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Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все

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Отзывы о программе Audio Memos Free - The Voice Recorder

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