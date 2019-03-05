Discord 2.4.5 для iPhone, iPad Бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат для геймеров. Приложение позволяет отправлять выбранным пользователям прямые личные сообщения, поддерживает Google Mobile App 68.0 для iPhone, iPad, iPod Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью Skype 8.39 для iPhone Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в

Adobe Voice 3.7.0 для iPad, iPhone Adobe Voice - анимированное приложение, с помощью которого можно создавать и делиться с друзьями и знакомыми своеобразными и неповторимыми видеооткрытками fring 7.0.0.6 для iPhone, iPad, iPod fring - отличный бесплатный VoIP клиент (позволяет звонить на телефон через Интернет) и интернет пейджер. Обмен сообщениями, файлами и т.п. поддерживается между Audio Memos Free - The Voice Recorder 4.8.5 для iPhone, iPad, iPod Audio Memos Free - The Voice Recorder - бесплатно превратит ваш iPhone в диктофон с неограниченным числом голосовых заметок. Качество речи можно регулировать. Все