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Skype 8.40.1 для iPhone
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4.10 из 5, всего оценок - 141
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- Рейтинг программы - 4.10 из 5
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Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в любое место Планеты и не переживать ни о чем т.к. все данные надежно шифруются. Это доставило ФБР головную боль т.к. все больше и больше боссов мафии начинают использовать Skype в своих целях - прослушать просто невозможно.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Skype
николай про Skype 8.12.2 для iPhone [28-12-2017]
айфон с ios6-это сказка и вдохновение--остальное обновление просто помойка-в руки брать не хочется после старой прошивки
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Mil про Skype 8.2.1 для iPhone [28-07-2017]
По-обновлённой версии скайп не могу зайти, ввожу всё правильно вот только требуется проверка по-емайл, а доступа к ней не имею и другий вариантов проверки у них нет не обнаруживается, новую учётную запись делать нет смысла, что делать ?
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артем про Skype 5.5 для iPhone [23-09-2014]
Скайп говно регестрируюсь сотый раз а войти не могу логин и пороль вожу правельно с сетью все хорошо конченный сервер на скайпе глючит или скайп говно полное не могу понять.
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старый айфон про Skype 4.17.1 для iPhone, iPad, iPod [17-02-2014]
больше никогда айфон не куплю, был 2g, теперь 3g, проблема найти прграммы старых версий, теперь только андроид, и нервы спокойны, не нужно по пол ночи искать нужную програму. Хотя мои слова тоже удалят, как и программы старые
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Katyab3 про Skype 4.8 для iPhone, iPad, iPod [03-06-2013]
Я тоже когда то считала что айфон это только понты. И когда любимый подарил айфон даже немного ростроилась. При пользовании поменяла свое мнение. Нетбук тоже хочу поменять на яблоко. Сказала свое мнение., но хотелосьбы видеть всетаки отзывы о версии скайп. Вижу пока не скачаю не узнаю, так как о ней отзывов нет
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