Виртуальный Атлас Луны - программа может отображать видимость Луны на любой день и час. Также она позволяет изучать лунные образования с помощью уникальной базы данных и библиотеки изображений.

Программа приспособлена как для работы 'на месте', так и для изучения Луны и лунного рельефа в домашних условиях. Она будет полезна как для школьников, так и для астрономов-любителей, занимающихся постоянным наблюдением Луны.

Простой интерфейс и большие возможности позволят вам всего за несколько секунд найти любые данные о Луне: фазу, либрации, видимые образования, инструменты для их наблюдения, время восхода, кульминации и захода. База данных и библиотека изображений помогут вам досконально изучить все лунные образования, увидеть изображение того образования, которое вы собираетесь наблюдать.

Авторы создали программу бесплатной для начинающих астрономов, наблюдателей луны и студентов, желающих попрактиковаться в селенографии.

Дополнительные библиотеки изображений доступны на домашней странице программы.