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Виртуальный Атлас Луны для Windows

Виртуальный Атлас Луны Pro 6.0

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Описание Виртуальный Атлас Луны Pro 6.0Описание   Скачать Виртуальный Атлас Луны Pro 6.0СКАЧАТЬ (103,85 Мб) Скриншоты Виртуальный Атлас Луны Pro 6.0Скриншоты (5)   Статистика Виртуальный Атлас Луны Pro 6.0Статистика   Отзывы о Виртуальный Атлас Луны Pro 6.0Отзывы (9)  
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4.42 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Виртуальный Атлас Луны - программа может отображать видимость Луны на любой день и час. Также она позволяет изучать лунные образования с помощью уникальной базы данных и библиотеки изображений.

Программа приспособлена как для работы 'на месте', так и для изучения Луны и лунного рельефа в домашних условиях. Она будет полезна как для школьников, так и для астрономов-любителей, занимающихся постоянным наблюдением Луны.

Простой интерфейс и большие возможности позволят вам всего за несколько секунд найти любые данные о Луне: фазу, либрации, видимые образования, инструменты для их наблюдения, время восхода, кульминации и захода. База данных и библиотека изображений помогут вам досконально изучить все лунные образования, увидеть изображение того образования, которое вы собираетесь наблюдать.

Авторы создали программу бесплатной для начинающих астрономов, наблюдателей луны и студентов, желающих попрактиковаться в селенографии.

Дополнительные библиотеки изображений доступны на домашней странице программы.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты Виртуальный Атлас Луны:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14 088
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия
 Программа Виртуальный Атлас Луны отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Виртуальный Атлас Луны

Андрей про Виртуальный Атлас Луны Pro 5.1 [23-06-2018]

Все отлично,только скачал,немного разобрался уже,но как установить русскоязычный интерфейс?
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S.W.I.N.E. про Виртуальный Атлас Луны Pro 5.1 [15-02-2014]

Программа большая, потому что она качественная, ничего лучше просто нет
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кирилл про Виртуальный Атлас Луны Pro 5.1 [27-03-2011]

;)
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кирюха про Виртуальный Атлас Луны Pro 5.1 [27-03-2011]

программа нормальная быстро Скачивается)))
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Вова Валов про Виртуальный Атлас Луны 3.0 [08-04-2006]

бред,
ваще тупость какая-то

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