Jagannatha Hora для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0 / 7.2 RUS | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jagannatha Hora
|Категории:
|Астрономия - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|102,14 Мб
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Jagannatha Hora (Джаганнатха Хора) - одна из самых популярных программ для ведических астрологов. Программа предназначена не только для тех, кто серьезно занимается ведической астрологией, но и для тех кто только начинает ее изучать и желает получить инструменты для своих собственных астрологических исследований.
Jagannatha Hora в последней версии пока доступна только на английском языке, но есть версия и на русском, правда версией пониже - 7.2.
Теперь Вы сможете точно так же как и ведические мудрецы использовать астрологические знания для проведения нужных ритуалов Ягья, чтобы компенсировать негативные аспекты планет, избавить себя от негативных влияний, достичь успеха, счастья и гармонии.
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