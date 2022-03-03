Jagannatha Hora для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0 / 7.2 RUS | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Астрономия - другое
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Размер:102,14 Мб
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Jagannatha Hora (Джаганнатха Хора) - одна из самых популярных программ для ведических астрологов. Программа предназначена не только для тех, кто серьезно занимается ведической астрологией, но и для тех кто только начинает ее изучать и желает получить инструменты для своих собственных астрологических исследований.

Jagannatha Hora в последней версии пока доступна только на английском языке, но есть версия и на русском, правда версией пониже - 7.2.

Теперь Вы сможете точно так же как и ведические мудрецы использовать астрологические знания для проведения нужных ритуалов Ягья, чтобы компенсировать негативные аспекты планет, избавить себя от негативных влияний, достичь успеха, счастья и гармонии.

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