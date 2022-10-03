Stellarium - программа является настольным планетарием, который в реальном времени показывает реалистичное 3D изображение звездного неба. Приложение с высочайшей степенью реализма воспроизводит картины, которые мы можем увидеть невооруженным глазом, а также в объектив бинокля или небольшого телескопа. Приложение является великолепным учебным пособием, а также настоятельно рекомендуется родителям, желающим познакомить своих детей с основами астрономии, и всем, кто любит смотреть в звездное небо. Простой и удобный интерфейс сможет без особых усилий освоить даже ребенок.

Stellarium обеспечивает визуализацию более 120 000 звезд, зарегистрированных в каталоге Hipparcos, а также других объектов открытого космоса по каталогу Messier. Среди наиболее интересных возможностей продукта - функция управления временем, генерирование расположения звезд, наблюдаемого из любой точки земного шара, фотореалистичные ландшафты, имитация атмосферных оптических явлений, отображение сеток координат, добавление подписей для всех объектов, а также поиск объектов, воспроизведение орбит и траекторий движения планет и выделение созвездий соединительными линиями.