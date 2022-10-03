Stellarium для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.74/5 голосов - 348
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Астрономия - Астрономия
Загрузок (сегодня/всего):5 / 105 365 | Статистика
Размер:348,37 Мб
Stellarium скриншот № 1
Stellarium скриншот № 2

Stellarium - программа является настольным планетарием, который в реальном времени показывает реалистичное 3D изображение звездного неба. Приложение с высочайшей степенью реализма воспроизводит картины, которые мы можем увидеть невооруженным глазом, а также в объектив бинокля или небольшого телескопа. Приложение является великолепным учебным пособием, а также настоятельно рекомендуется родителям, желающим познакомить своих детей с основами астрономии, и всем, кто любит смотреть в звездное небо. Простой и удобный интерфейс сможет без особых усилий освоить даже ребенок.

Stellarium обеспечивает визуализацию более 120 000 звезд, зарегистрированных в каталоге Hipparcos, а также других объектов открытого космоса по каталогу Messier. Среди наиболее интересных возможностей продукта - функция управления временем, генерирование расположения звезд, наблюдаемого из любой точки земного шара, фотореалистичные ландшафты, имитация атмосферных оптических явлений, отображение сеток координат, добавление подписей для всех объектов, а также поиск объектов, воспроизведение орбит и траекторий движения планет и выделение созвездий соединительными линиями.

ТОП-сегодня раздела "Астрономия"
 

скачать Jagannatha HoraJagannatha Hora 8.0 / 7.2 RUS

Jagannatha Hora (Джаганнатха Хора) - одна из самых популярных программ для ведических астрологов....

скачать StellariumStellarium 0.22.2

Stellarium - Программа является настольным планетарием, который в реальном времени показывает реалистичное 3D изображение звездного неба...

скачать Карта звездного небаКарта звездного неба 1.3

Расчет и вывод на экран подвижной карты звездного неба для введенных значений даты и...

скачать CelestiaCelestia 1.6.1 / 1.6.2.2

Celestia - исследуйте глубины космоса в трёх измерениях, не вставая при этом из любимого и...

скачать NASA World WindNASA World Wind 1.4.0

NASA World Wind - Программа позволяет наблюдать трёхмерные изображения поверхности Земли и Луны...

скачать Гравитационная линзаГравитационная линза 1.0

Данная новогодняя астрономическая программа имитирует искажение двух изображений далекого объекта тяготением более близкого тела, называемого гравитационной линзой...

Отзывы о программе Stellarium

Postas про Stellarium 0.15.2 [14-05-2017]

Как заставить,чтобы показывала искусственные спутники Земли?
13 | 7 | Ответить

Анатолий про Stellarium 0.15.1.1 [08-02-2017]

стеллариум почему не работает на виндовс 10.
3 | 7 | Ответить

Людмила про Stellarium 0.14.3 [22-04-2016]

невозможно управлять мышью- почему?
4 | 6 | Ответить

eduator про Stellarium 0.14.0 [27-10-2015]

Отлично работает на Windows 10
2 | 2 | Ответить

Valerij про Stellarium 0.13.3 [08-07-2015]

Всё прекрасно,но вот со спутниками у меня проблема:на 0.12.4 спутники в виде маленького значка и сразу определяются на небосводе а 0.13.-значок отсутствует и обнаружить спутник стало весьма проблематично.Что следует сделать,чтобы устранить этот недостаток?А программа просто чудо!Спасибо!
3 | 6 | Ответить

иван в ответ Valerij про Stellarium 0.14.1 [03-01-2016]

Выключить звёзды S
4 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (82) / Добавить отзыв