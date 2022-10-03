Stellarium для Windows
|Оценка:
|4.74/5 голосов - 348
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stellarium
|Категории:
|Астрономия - Астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 105 365 | Статистика
|Размер:
|348,37 Мб
Stellarium - программа является настольным планетарием, который в реальном времени показывает реалистичное 3D изображение звездного неба. Приложение с высочайшей степенью реализма воспроизводит картины, которые мы можем увидеть невооруженным глазом, а также в объектив бинокля или небольшого телескопа. Приложение является великолепным учебным пособием, а также настоятельно рекомендуется родителям, желающим познакомить своих детей с основами астрономии, и всем, кто любит смотреть в звездное небо. Простой и удобный интерфейс сможет без особых усилий освоить даже ребенок.
Stellarium обеспечивает визуализацию более 120 000 звезд, зарегистрированных в каталоге Hipparcos, а также других объектов открытого космоса по каталогу Messier. Среди наиболее интересных возможностей продукта - функция управления временем, генерирование расположения звезд, наблюдаемого из любой точки земного шара, фотореалистичные ландшафты, имитация атмосферных оптических явлений, отображение сеток координат, добавление подписей для всех объектов, а также поиск объектов, воспроизведение орбит и траекторий движения планет и выделение созвездий соединительными линиями.
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Отзывы о программе Stellarium
Postas про Stellarium 0.15.2 [14-05-2017]
Как заставить,чтобы показывала искусственные спутники Земли?
13 | 7 | Ответить
Анатолий про Stellarium 0.15.1.1 [08-02-2017]
стеллариум почему не работает на виндовс 10.
3 | 7 | Ответить
Valerij про Stellarium 0.13.3 [08-07-2015]
Всё прекрасно,но вот со спутниками у меня проблема:на 0.12.4 спутники в виде маленького значка и сразу определяются на небосводе а 0.13.-значок отсутствует и обнаружить спутник стало весьма проблематично.Что следует сделать,чтобы устранить этот недостаток?А программа просто чудо!Спасибо!
3 | 6 | Ответить