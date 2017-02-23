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AccuWeather.com для iOS

AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (171 Мб) Скриншоты AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (15)   Статистика AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.14 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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AccuWeather.com - показывает погоду для любого города Мира. Одна из лучших в своем роде. Выдает информацию о направлении ветра, давлении, температуре, влажности, видимости как в течении дня так и на 15 дней вперед.

В виде диаграммы выдает полную картину по наличию в выбранном городе ветра, тумана, видимости, штормового предупреждения, дождя, снега, льда. Помимо всего вышеперечисленного, можно просмотреть видео прогноз (если он есть для вашего города).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AccuWeather.com:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
 Программа AccuWeather.com отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AccuWeather.com

Admin

Отзывов о программе AccuWeather.com 10.2.1 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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