AccuWeather.com - показывает погоду для любого города Мира. Одна из лучших в своем роде. Выдает информацию о направлении ветра, давлении, температуре, влажности, видимости как в течении дня так и на 15 дней вперед.
В виде диаграммы выдает полную картину по наличию в выбранном городе ветра, тумана, видимости, штормового предупреждения, дождя, снега, льда. Помимо всего вышеперечисленного, можно просмотреть видео прогноз (если он есть для вашего города).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app