AccuWeather.com - показывает погоду для любого города Мира. Одна из лучших в своем роде. Выдает информацию о направлении ветра, давлении, температуре, влажности, видимости как в течении дня так и на 15 дней вперед.

В виде диаграммы выдает полную картину по наличию в выбранном городе ветра, тумана, видимости, штормового предупреждения, дождя, снега, льда. Помимо всего вышеперечисленного, можно просмотреть видео прогноз (если он есть для вашего города).