AccuWeather для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.11.1-15-google | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Accuweather.com
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 163 | Статистика
|Размер:
|79,18 Мб
|СКАЧАТЬ
AccuWeather - один из лучших погодных информеров для Android, с помощью которого можно легко узнать точный прогноз погоды в любой точке земного шара. Приложение позволяет пользователю получить информацию о направлении и скорости ветра, давлении, температуре, влажности, видимости, предлагая как почасовые, так и долгосрочные прогнозы погоды.
Также AccuWeather предоставляет доступ к картам Google, свежим новостям и видео о погоде. У пользователя есть возможность делиться информацией в социальных сетях, сохранять данные по нескольким населенным пунктам, выбирать предпочитаемую систему измерений, формат времени и многое другое.
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