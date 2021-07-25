AccuWeather - один из лучших погодных информеров для Android, с помощью которого можно легко узнать точный прогноз погоды в любой точке земного шара. Приложение позволяет пользователю получить информацию о направлении и скорости ветра, давлении, температуре, влажности, видимости, предлагая как почасовые, так и долгосрочные прогнозы погоды.

Также AccuWeather предоставляет доступ к картам Google, свежим новостям и видео о погоде. У пользователя есть возможность делиться информацией в социальных сетях, сохранять данные по нескольким населенным пунктам, выбирать предпочитаемую систему измерений, формат времени и многое другое.