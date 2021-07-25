AccuWeather для Android

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Оценка: 4.75/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.11.1-15-google | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 163 | Статистика
Размер:79,18 Мб
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AccuWeather - один из лучших погодных информеров для Android, с помощью которого можно легко узнать точный прогноз погоды в любой точке земного шара. Приложение позволяет пользователю получить информацию о направлении и скорости ветра, давлении, температуре, влажности, видимости, предлагая как почасовые, так и долгосрочные прогнозы погоды.

Также AccuWeather предоставляет доступ к картам Google, свежим новостям и видео о погоде. У пользователя есть возможность делиться информацией в социальных сетях, сохранять данные по нескольким населенным пунктам, выбирать предпочитаемую систему измерений, формат времени и многое другое.

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Отзывы о программе AccuWeather

Александр про AccuWeather 5.2.1 для Android [04-02-2018]

Есть рекламма
2 | 2 | Ответить

Алекс про AccuWeather 3.2.6.5 для Android [20-11-2013]

Класс..
2 | 2 | Ответить

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