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5 Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" - удобная программа для автоматизации процесса торговли товарами или услугами.



Выполняются следующие операции: Подготовка первичных платежных документов для банка и кассы;

Подготовка оперативных документов для ведения торговли;

Ведение документов по долгам и банковским выпискам;

Построение и сравнение диаграмм по оборотам документов за месяц и год;

Ведение архивов документов по контрагентам и предприятиям;

Расчет оборотов по документам за период по всем видам операций;

Ведение справочника товаров и расчет остатков, резервирование товаров;

Комплектация товаров и сборка составных изделий;

Ценообразование по методу FIFO и последнего прихода, максимальной цене;

Ценообразование на товары и услуги в рублях и валюте (USD и EURO);

Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам;

Подготовка разнообразных ценников и прайс-листов;

Ведение оплаты накладных (счетов) через банк и/или кассу;

Учет и анализ движения товаров и услуг;

Расчет наценки и рентабельности реализации;

Поддержка работы со сканером штрих-кодов (в т.ч. и выписка);

Ведение сертификатов и сроков годности на товары;

Расчет оборотов по заказанным товарам;

Ведение справочника контрагентов;

Заполнение банковских реквизитов по коду (БИК) банка;

Расчет НДС от суммы документа по заданной ставке налога;

Экспорт отчетов в различные форматы (DOC, HTML, TXT, PDF);

Загрузка справочника кодов банков (БИК) и бюджета (КБК) из файла и из Интернета;

Загрузка текущих курсов валют из INTERNET (сайт ЦБ РФ);

Возможность работы со съемного диска (Flash, ZIP);

Сервисные операции работы с БД (выгрузка, очистка, перерасчет и т.д.);

Очистка журналов документов, справочников товаров и контрагентов;

Возможность подключения внешних отчетов и операций;

Возможность создания оперативных отчетов по шаблонам в MS Word;

Экспорт/импорт документов, перенос между различными копиями программы;

Использование графики для подготовки документов (логотип, печать, подписи);

Полная совместимость с программами Memo Office 4x4, Memo Work 4x4, Memo Trade 4x4 по формату данных. Программа проста для внедрения, использует оригинальный интерфейс управления списками одним набором кнопок и всплывающих меню. Memo Office 4x4 - Документы для бухгалтерии для Windows

Memo Work 4x4 - Оперативная работа для Windows

Memo Trade 4x4 Торговля и услуги для Windows Что нового в Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 16.01.2017?

Кол-во цветных маркеров увеличено в 2 раза (с 17 до 35).

В карточку пользователя добавлена настройка ленточного принтера для печати этикеток.

В карточку настройки программы добавлена опция установки маркера для добавляемых документов склада по маркеру предприятия/контрагента.

Добавлен отчет "Этикетки по содержанию" для документов склада.

В карточке настройки программы добавлена возможность устанавливать фон подсветки для 12 статусов заказов Сервисного Центра.

В карточку заказа Сервисного Центра добавлено поле "Описание".