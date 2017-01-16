Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 16.01.2017
Оцените программу! 4.31 из 5, всего оценок - 19
Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" - удобная программа для автоматизации процесса торговли товарами или услугами.
Выполняются следующие операции:
Подготовка первичных платежных документов для банка и кассы;
Подготовка оперативных документов для ведения торговли;
Ведение документов по долгам и банковским выпискам;
Построение и сравнение диаграмм по оборотам документов за месяц и год;
Ведение архивов документов по контрагентам и предприятиям;
Расчет оборотов по документам за период по всем видам операций;
Ведение справочника товаров и расчет остатков, резервирование товаров;
Комплектация товаров и сборка составных изделий;
Ценообразование по методу FIFO и последнего прихода, максимальной цене;
Ценообразование на товары и услуги в рублях и валюте (USD и EURO);
Установка цен на товары по общим и индивидуальным формулам;
Подготовка разнообразных ценников и прайс-листов;
Ведение оплаты накладных (счетов) через банк и/или кассу;
Учет и анализ движения товаров и услуг;
Расчет наценки и рентабельности реализации;
Поддержка работы со сканером штрих-кодов (в т.ч. и выписка);
Ведение сертификатов и сроков годности на товары;
Расчет оборотов по заказанным товарам;
Ведение справочника контрагентов;
Заполнение банковских реквизитов по коду (БИК) банка;
Расчет НДС от суммы документа по заданной ставке налога;
Экспорт отчетов в различные форматы (DOC, HTML, TXT, PDF);
Загрузка справочника кодов банков (БИК) и бюджета (КБК) из файла и из Интернета;
Загрузка текущих курсов валют из INTERNET (сайт ЦБ РФ);
Возможность работы со съемного диска (Flash, ZIP);
Сервисные операции работы с БД (выгрузка, очистка, перерасчет и т.д.);
Очистка журналов документов, справочников товаров и контрагентов;
Возможность подключения внешних отчетов и операций;
Возможность создания оперативных отчетов по шаблонам в MS Word;
Экспорт/импорт документов, перенос между различными копиями программы;
Использование графики для подготовки документов (логотип, печать, подписи);
Полная совместимость с программами Memo Office 4x4, Memo Work 4x4, Memo Trade 4x4 по формату данных.
Программа проста для внедрения, использует оригинальный интерфейс управления списками одним набором кнопок и всплывающих меню.
Что нового в Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 16.01.2017?
Кол-во цветных маркеров увеличено в 2 раза (с 17 до 35).
В карточку пользователя добавлена настройка ленточного принтера для печати этикеток.
В карточку настройки программы добавлена опция установки маркера
для добавляемых документов склада по маркеру предприятия/контрагента.
Добавлен отчет "Этикетки по содержанию" для документов склада.
В карточке настройки программы добавлена возможность устанавливать
фон подсветки для 12 статусов заказов Сервисного Центра.
В карточку заказа Сервисного Центра добавлено поле "Описание".
Скриншоты Memo Fora 4x4 "Свой бизнес":
Отзывы о программе Memo Fora 4x4 "Свой бизнес"
строитель
про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 11.06.2013 [05-07-2013]
Нужен учебник, встроенный в Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" по созданию конкурентного производства и продвижению продукции.
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рыжа
про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 11.04.2013 [26-04-2013]
Полиморфные графики дисперсных гистерезисных продаж по совокупности данных сводных и полусводных отчетов GAAP строятся с огромными погрешностями и не дают реальной картины в разрезе промежуточных финрезультатов.
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Кузьма
про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 01.03.2013 [12-03-2013]
Не хватает методички по нестандартному решению поставленных задач.
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урожай
про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 01.03.2013 [10-03-2013]
Добавьте просмотр прогноза погоды из программы на три-семь месяцев вперед.
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колхозник
про Memo Fora 4x4 "Свой бизнес" 01.03.2013 [09-03-2013]
Как сделать в программе сравнительный анализ товарных(ассортиментных) матриц покупателей ?
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