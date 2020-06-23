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Каяла: Торговое место для Windows

Каяла: Торговое место 1.9

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Описание Каяла: Торговое место 1.9Описание   Скачать Каяла: Торговое место 1.9СКАЧАТЬ (12,93 Мб) Скриншоты Каяла: Торговое место 1.9Скриншоты (4)   Статистика Каяла: Торговое место 1.9Статистика   Отзывы о Каяла: Торговое место 1.9Отзывы (43)  
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4.71 из 5, всего оценок - 63
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Успешная работа магазина зависит от многих обстоятельств: места расположения, ассортимента товаров и их количества, цены, времени работы. Можно долго перечислять эти факторы и каждый будет важен и понятен обычному покупателю. Но для руководителя, для владельца магазина есть множество каждодневных проблем: закупка товара, доставка к магазину, учет на складе, возврат брака, пересортица, работа персонала, налоги, и прочее. Некоторые из этих проблем вам поможет решить программа Каяла: Торговое место.

Это программа для автоматизации ведения торговли и оказания услуг.

"Каяла: Торговое место" осуществляет:

  • учет товаров на складе (поступление, перемещение, списание, продажа, возврат),
  • учет товаров в магазине (приход, продажа),
  • учет кассы (продажа, инкассация, банк),
  • разграничение прав пользователей (продавец будет ограничен в возможностях системы).

"Каяла: Торговое место" - программа, ориентированная на небольшой магазин, где работает одна касса, склад с одним пунктом выдачи. Это простое и доступное решение для небольшого бизнеса.

Что нового в Каяла: Торговое место 1.9?
  • пин-пад Сбербанка
  • весы
  • продажа товара в кредит
  • статья движения денег
  • новые РМК
  • выбор склада в РМК
Каяла: Торговое место
Каяла: Торговое место
Каяла: Торговое место
Каяла: Торговое место
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 723
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет - Торговля
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Отзывы о программе Каяла: Торговое место

Александр про Каяла: Торговое место 1.8 [05-02-2020]

Совместима ли с кассой Нева-01-Ф ?
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Александр про Каяла: Торговое место 1.8 [05-02-2020]

День добрый! Подскажите с ККМ Нева-01-Ф будет эта программа работать?
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kayala-soft в ответ Александр про Каяла: Торговое место 1.8 [11-02-2020]

К сожалению нет.
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Владислав про Каяла: Торговое место 1.8 [23-10-2019]

И даже если у вас уже есть касса "Эвотор", эта программа умеет работать и с ней тоже.
3 | 2 | Ответить

Владислав про Каяла: Торговое место 1.8 [13-10-2019]

Программа "Каяла Торговое место" самая сбалансированная и для учета продаж и для работы с кассовым аппаратом, по сравнению с другими опробованными мною программами. Я пользуюсь 5 месяцев. к тому же она бесплатна для одного пользователя. Стоит только привыкнуть к ней и вас будет все устраивать, а если нет,- напишите в поддержку программы- там ну обязательно подскажут по всем вопросам, я обращаюсь постоянно и без ответа меня не  оставляют. В этой программе есть всё основное для торговли, просто устанавливаете на любой компьютер, подключаете ФР, можно самый простой- у меня Viki print 57ф, ставите Proxy server от производителя ККТ, регистрируете ОФД, налоговая и пожалуйста вам онлайн-касса, ни надо ни каких Эвоторов и прочих заморочек.К тому же Программа постоянно улучшается и дорабатывается самыми добросовестными и ответственными программистами, поэтому, думаю надо обязательно написать отзыв, что бы другие не морочились, как я раньше и когда "распробуете" эту программу не торопясь,(а то некоторые пишут, что она сырая,- это совсем не так) и вам тоже захочется сказать своё доброе слово.
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Лина про Каяла: Торговое место 1.8 [23-08-2019]

Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность печати ценников на обычном принтере? И чем отличается платная версия от бесплатной?
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kayala-soft в ответ Лина про Каяла: Торговое место 1.8 [03-12-2019]

Да, можно. Про отличия платной от бесплатной можно прочитать на нашем сайте. Кратко, платная версия позволяет: работать с нескольких компьютеров, пользоваться дополнительным функционалом. При этом бесплатная количество документов или товаров не ограничена.
2 | 2 | Ответить

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