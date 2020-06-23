Успешная работа магазина зависит от многих обстоятельств: места расположения, ассортимента товаров и их количества, цены, времени работы. Можно долго перечислять эти факторы и каждый будет важен и понятен обычному покупателю. Но для руководителя, для владельца магазина есть множество каждодневных проблем: закупка товара, доставка к магазину, учет на складе, возврат брака, пересортица, работа персонала, налоги, и прочее. Некоторые из этих проблем вам поможет решить программа Каяла: Торговое место .

Отзывы о программе Каяла: Торговое место Александр Совместима ли с кассой Нева-01-Ф ?

1 | | Ответить Александр День добрый! Подскажите с ККМ Нева-01-Ф будет эта программа работать?

| | Ответить kayala-soft Александр К сожалению нет.

| | Ответить Владислав И даже если у вас уже есть касса "Эвотор", эта программа умеет работать и с ней тоже.

3 | 2 | Ответить Владислав Программа "Каяла Торговое место" самая сбалансированная и для учета продаж и для работы с кассовым аппаратом, по сравнению с другими опробованными мною программами. Я пользуюсь 5 месяцев. к тому же она бесплатна для одного пользователя. Стоит только привыкнуть к ней и вас будет все устраивать, а если нет,- напишите в поддержку программы- там ну обязательно подскажут по всем вопросам, я обращаюсь постоянно и без ответа меня не оставляют. В этой программе есть всё основное для торговли, просто устанавливаете на любой компьютер, подключаете ФР, можно самый простой- у меня Viki print 57ф, ставите Proxy server от производителя ККТ, регистрируете ОФД, налоговая и пожалуйста вам онлайн-касса, ни надо ни каких Эвоторов и прочих заморочек.К тому же Программа постоянно улучшается и дорабатывается самыми добросовестными и ответственными программистами, поэтому, думаю надо обязательно написать отзыв, что бы другие не морочились, как я раньше и когда "распробуете" эту программу не торопясь,(а то некоторые пишут, что она сырая,- это совсем не так) и вам тоже захочется сказать своё доброе слово.

6 | 3 | Ответить Лина Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность печати ценников на обычном принтере? И чем отличается платная версия от бесплатной?

2 | 3 | Ответить kayala-soft Лина Да, можно. Про отличия платной от бесплатной можно прочитать на нашем сайте. Кратко, платная версия позволяет: работать с нескольких компьютеров, пользоваться дополнительным функционалом. При этом бесплатная количество документов или товаров не ограничена.

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