Учет клиентов - программа ведения базы данных и учета клиентов (организаций и лиц), выставленных им счетов, заключенных договоров, других документов, продуктов (товаров и услуг), сотрудников.

Программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить. Имеются различные варианты контроля оплаты счетов. Удобная сортировка и фильтрация по любому полю, экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на основе шаблонов (договоров, счетов), сетевой и многопользовательский режимы, ведение истории изменений.

Вы можете создавать новые таблицы в базе данных, добавлять новые поля к ним (как хранимые, так и вычисляемые, в том числе по формулам типа SELECT…), хранить в базе данных картинки, определять ниспадающие списки и значения в них, привязывать подчиненные таблицы, считать итоги по формулам, строить дерево по заданным полям и другие удобства.

Что нового в Учет клиентов 2.1252?
  • Доработки внутренней функции MsgBoxPS
  • Новая внутренняя функция MsgBoxPS
  • Доработки внутренних команд - GetObjectByText, CallByName
  • Доработки по стандартному поиску по CtrlF - производительность
  • Доработки по отчетам - команда OpenReport и др.
Анна про Учет клиентов 2.1065 [08-04-2020]

Быстро работает, удобно, понятно. Персонал легко обучить, нет необходимости вникать в нюансы, как это обычно бывает в других подобных программах.
Сергей про Учет клиентов 2.1065 [31-03-2020]

Для меня эта программа – настоящая находка! Очень просто и удобно, без лишних нагромождений, именно такое и искали!!
Михаил про Учет клиентов 2.945 [20-06-2017]

Согласен насчет Простого бизнеса, отличная CRM и функционал более обширный.
Юрий про Учет клиентов 2.718 [08-02-2016]

Nik, да поставьте себе CRM-Простой бизнес и не изобретайте велосипед) с их айта скачайте и работайте без проблем
из супер деревни про Учет клиентов 2.631 [02-09-2014]

Отличная программа как начинающим так и профессионалам,функциональные возможности прграммы можно дополнять готовыми конфигурациями (от простого к сложному) и так далее.
