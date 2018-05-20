CheMax для Windows

CheMax 20.4

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Описание CheMax 20.4Описание   Скачать CheMax 20.4СКАЧАТЬ (3,2 Мб) Скриншоты CheMax 20.4Скриншоты (2)   Статистика CheMax 20.4Статистика   Отзывы о CheMax 20.4Отзывы (734)  
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4.65 из 5, всего оценок - 7625
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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CheMax - программа представляет собой базу данных с кодами для игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр. Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей отсебятины, вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords ).

В базе представлены коды к играм, которые были выпущены за последние 15 лет, она являет собой плод шестилетней кропотливой работы. Текущая версия программы охватывает более чем 6800 игры.

Что нового в CheMax 20.4?
  • Текущая версия охватывает 6876 игры.
Скриншоты CheMax:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 958 540
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоды, Cheats - Утилиты
 Программа CheMax отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе CheMax

Потаскун про CheMax 19.0 [28-02-2017]

О лучшая програма на все времена)Моего детства обучение хакерству) еще и Артемания))и все ты читер. Для башковитых правда)
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REKVIEM про CheMax 16.6 [01-02-2015]

пользоватся надо уметь всеми программами вот и всё.
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Саня про CheMax 16.2 [25-09-2014]

Нормальная программа, вы что курите, школокомментаторы? База с кодами для ОФФЛАЙН игр, мои начинающие читеры :D Никакого варфейса и подобных интернет-игр там не было и в помине!
7 | | Ответить

gert45 про CheMax 15.7 [10-05-2014]

Очень полезная програма
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нян кет про CheMax 15.3 [06-02-2014]

да работает все
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