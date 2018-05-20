CheMax - программа представляет собой базу данных с кодами для игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр. Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей отсебятины, вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords ).

В базе представлены коды к играм, которые были выпущены за последние 15 лет, она являет собой плод шестилетней кропотливой работы. Текущая версия программы охватывает более чем 6800 игры.