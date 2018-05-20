CheMax 20.2
CheMax (CHEats MAXimal) - самая большая база данных с кодами и паролями для игр. В программе собраны коды к более шести тысячам играм, которые выходили за последние
DetectiveStory 3.5496
DetectiveStory - Программа, предназначенная для того чтобы облегчить сложные игры - проще говоря, получить бессмертие, деньги, патроны и что угодно еще.
SWFMoney 2.1.0
SWFMoney - универсальный читер для flash игр. Умеет запускать и взламывать flash игры.
CheMax Rus 19.3
CheMax Rus - крупнейший сборник чит-кодов и паролей для огромного количества компьютерных игр (более 13600), ориентированный на русскоязычную аудиторию геймеров.
Ultra Core Protector 8.3
Ultra Core Protector (UCP) - бесплатная античитерская клиент-сервер программа для защиты сервера от недобросовестных игроков
GodGame 1.6
GodGame - программа для поиска и редактирования параметров в компьютерных играх (получение бесконечных денег, жизней, патронов и т.п.)