Plane Finder - приложение показывает точное местонахождение на карте страны всех самолетов, которые фиксируются радарами. Программа выдает подробную информацию о выбранном самолете в том числе и фото самолета.

Если вы дополнительно установите приложение Plane Finder AR , то сможете в режиме реального времени наблюдать и получать всю информацию о пролетающих над вами самолетами.