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Plane Finder для iOS

Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (62.5 Мб) Скриншоты Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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Plane Finder - приложение показывает точное местонахождение на карте страны всех самолетов, которые фиксируются радарами. Программа выдает подробную информацию о выбранном самолете в том числе и фото самолета.

Если вы дополнительно установите приложение Plane Finder AR , то сможете в режиме реального времени наблюдать и получать всю информацию о пролетающих над вами самолетами.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Plane Finder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - другое

Отзывы о программе Plane Finder

Admin

Отзывов о программе Plane Finder 9.6.0 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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