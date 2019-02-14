HUD Speed 43.0 для iPhone
HUD Speed - цифровой спидометр с функцией предупреждения о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр. Это
Google Maps 5.10 для iPhone, iPad
Google Maps - удобное и полезное приложение для быстрого поиска нужных мест на карте земного шара. Здесь также можно прокладывать маршруты, просматривать фотографии
OneTap Movies 5.4.2 для iPhone, iPad, iPod
OneTap Movies - определяет ваше местоположение через GPS датчик и выдает информацию о том, какие фильмы в ближайшие минуты будут идти в самых ближайших от вас
Google Earth 9.2.37 для iPhone, iPad, iPod
Google Earth - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в
Яндекс.Карты 11.0 для iPhone, iPad
Яндекс.Карты — сервис российского поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси и
AirYell 4.6.4 для iPhone, iPad, iPod
AirYell - программа позволяет в автоматическом режиме, вычислив Ваше местоположение через GPS датчик, выдать вам любую информацию о том, где можно в ближайшем месте