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Ship Finder для iOS

Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (28.6 Мб) Скриншоты Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Ship Finder - приложение показывает точное местонахождение на карте кораблей и других плавательных средств. При тапе на конкретный корабль, программа выдает подробную информацию о названии судна, стране которой принадлежит судно, средней скорости движения на данный момент, фото судна, высоте и длине судна, пункт отплытия и пункт прибытия, а также многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Ship Finder:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыобновление 2 раза в день
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - другое

Отзывы о программе Ship Finder

Admin

Отзывов о программе Ship Finder 9.0.1 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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