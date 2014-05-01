TextAloud 3.0.110 Описание СКАЧАТЬ ( 22,39 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

3.87 из 5, всего оценок - 23 Рейтинг программы - 3.87 из 5

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5 TextAloud - мощный инструмент для озвучивания текста с веб-страницы, из письма, текстового файла, различных документов или конвертирования его в аудиофайлы формата MP3 или WMA. Программа интегрируется в такие приложения, как Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Word, а также в браузеры IE и Firefox. Имеется возможность подключать дополнительные голосовые модули, которые можно скачать с сайта разработчика, а также настраивать наиболее подходящий темп и тон воспроизведения. Что нового в TextAloud 3.0.110?

Исправлены ошибки Скриншоты TextAloud: Отзывы о программе TextAloud (ерж Программа хорошая, неудобно только то, что нет русского языка и интеграции в Google Chrome (стоит по умолчанию), хотя с рабочего стола читает, текстовые файлы. У кого браузеры по умолчанию Mozilla Firefox, IE11 очень удобно работать прямо из браузера. Здорово! Удивительно, что умельцы ещё русификатор не смастерили к этой замечательной программе.

| 2 | Ответить SergeyConnor Когда использую иностранный голос выходит ошибка : Интерфейс не поддерживается. Кто поможет? Маил:ev0_xd@mail.ru

| | Ответить Тимур Очень замороченая, ничего не понятно. с бесплатными Балаболкой или с Кубаудио и то проще разобраться...

Пробовал MP3book2005 - там всё сразу получилось с пол тыка - всё по-русски. Правда MP2book2005 тоже не бесплатная, за то стоит порядка 12 баксов, а не 30 как эта...

1 | 1 | Ответить Николай Плюсы и минусы программы:

Плюсы: Интегрируется в браузеры (Воспроизводит прям в браузере, КРУТО).



Минусы: Платная, Нет Русского, и заморочестая какаета.



Я её скачал только ради ИНТЕГРАЦИИ в браузер.

Если кто знает ещё проги по теме с интеграцией напишите пожалуйста

| | Ответить р чё сразу по русски нельзя говорить? вообще полное Г

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