LangOver - полезная утилита, которая автоматически исправляет текст, набранный в неверной раскладке клавиатуры. Кроме того программа позволяет изменять регистр букв (с верхнего на нижний и наоборот), реверсировать текст (привет - тевирп), а также переводить посредством сервиса Google Translator и осуществлять поиск выделенного текста в Google.

В LangOver присутствует поддержка "горячих" клавиш, которые можно настраивать по своему усмотрению.