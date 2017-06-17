LangOver для Windows

LangOver 5.6.0.0

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Описание LangOver 5.6.0.0Описание   Скачать LangOver 5.6.0.0СКАЧАТЬ (1,56 Мб) Скриншоты LangOver 5.6.0.0Скриншоты (4)   Статистика LangOver 5.6.0.0Статистика   Отзывы о LangOver 5.6.0.0Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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LangOver - полезная утилита, которая автоматически исправляет текст, набранный в неверной раскладке клавиатуры. Кроме того программа позволяет изменять регистр букв (с верхнего на нижний и наоборот), реверсировать текст (привет - тевирп), а также переводить посредством сервиса Google Translator и осуществлять поиск выделенного текста в Google.

В LangOver присутствует поддержка "горячих" клавиш, которые можно настраивать по своему усмотрению.

Скриншоты LangOver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерекодировщики
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Отзывы о программе LangOver

miwa про LangOver 5.0.37 [12-07-2013]

Отличная программ, главное простая
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