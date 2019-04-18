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Caramba Switcher 2019.04.16
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5.00 из 5, всего оценок - 13
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Caramba Switcher - это принципиально новый, бесплатный автоматический переключатель раскладки клавиатуры, предназначенный для работы с русским, немецким и английским языками.
В отличие от Punto Switcher и прочих переключателей раскладки, Caramba понимает язык редактируемого вами текста, и не будет досаждать вам ненужными и ошибочными автопереключениями. Кроме этого программа понимает, когда вы играете в игру и самостоятельно отключается на это время.
На одно ручное переключение раскладки уходит около секунды, а на исправление неправильно набранного – несколько секунд. Caramba Switcher исправляет текст моментально. По нашим подсчетам, это экономит пользователям в среднем около пяти минут в день. За месяц работы приложение освободит вас от совершения рутинного действия, на которое незаметно тратится около двух часов. А годовая экономия времени составит как минимум три полных рабочих дня!
Вы можете включить или выключить автоматическое переключение языка клавиатуры. Всему остальному приложение обучается самостоятельно – вам не придется вносить исключения и создавать правила! Чем больше вы работаете с программой, тем лучше она вас понимает и меньше ошибается.
Размер файла: 3,02 Мб (Загрузок: 1 131)
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Отзывы о программе Caramba Switcher
Maddy про Caramba Switcher 2019.01.19 [16-02-2019]
Автор (или саппорт) - хамы. Хамство в ответ на сообщение о версии которая практически полностью заблокировала работу компьютера вызвала бурю хамства и негатива.
Цитирую ответ:
Ставьте стабильную релизную версию, она выложена на сайте.
И не развлекайтесь с лаб версией если у Вас нервы так ублюдочно слабые:)
То есть, не извинения за фактический саботаж работы, не вопрос об ошибке, а просто хамство!
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Дорофеевич про Caramba Switcher 2019.01.19 [01-02-2019]
Попробовал. Просто - не значит хорошо. Устал менять раскладку клавиатуры, алгоритм автоматического переключение оставляет желать лучшего. Настроек ведь нет. Хорошо, что хоть изменили конвертацию раскладки текста с двойного нажатия шифта на привычный Break. Удалил и вернулся на Punto. Решил, ладно, пусть считывает для Яндекса мои переходы по сайтам. Это не тормозит мою работу.
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Крит про Caramba Switcher 2018.10.12 [21-10-2018]
Наверное я особенный :)) Потому как все очень даже замечательно работает!
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Владимир в ответ Крит про Caramba Switcher 2018.10.12 [24-10-2018]
На какую систему ставил? Я пробовал на 7-ку- ноль.
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Крит в ответ Владимир про Caramba Switcher 2019.01.16 [20-01-2019]
Как раз на 7 и стоит
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Герман про Caramba Switcher 2018.09.27 [17-10-2018]
Верю на слово,!!!!! и даже качать не стану,не то что пробывать
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Владимир про Caramba Switcher 2018.09.27 [15-10-2018]
Просто не работает. Снес.
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