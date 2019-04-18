Caramba Switcher - это принципиально новый, бесплатный автоматический переключатель раскладки клавиатуры, предназначенный для работы с русским, немецким и английским языками.

В отличие от Punto Switcher и прочих переключателей раскладки, Caramba понимает язык редактируемого вами текста, и не будет досаждать вам ненужными и ошибочными автопереключениями. Кроме этого программа понимает, когда вы играете в игру и самостоятельно отключается на это время.

На одно ручное переключение раскладки уходит около секунды, а на исправление неправильно набранного – несколько секунд. Caramba Switcher исправляет текст моментально. По нашим подсчетам, это экономит пользователям в среднем около пяти минут в день. За месяц работы приложение освободит вас от совершения рутинного действия, на которое незаметно тратится около двух часов. А годовая экономия времени составит как минимум три полных рабочих дня!

Вы можете включить или выключить автоматическое переключение языка клавиатуры. Всему остальному приложение обучается самостоятельно – вам не придется вносить исключения и создавать правила! Чем больше вы работаете с программой, тем лучше она вас понимает и меньше ошибается.