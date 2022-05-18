Punto Switcher для Windows
|Оценка:
|4.76/5 голосов - 1274
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.4.489 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex Apps
|Категории:
|Перекодировщики - Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 1 009 937 | Статистика
|Размер:
|4,7 Мб
Punto Switcher - программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и получаете, например, "Цштвщцы" вместо "Windows" и, наоборот, не переключив раскладку клавиатуры с английского на русский, вы получаете «Hjccbz» вместо "Россия".
Теперь о переключателе клавиатуры можно просто забыть, переключение будет производиться автоматически. Для того, чтобы определить невозможные сочетания, используется словарь из нескольких миллионов слов.
Кроме того, программа поддается обучению, если он "ошибается" вы можете пополнить его словарь своими сочетаниями.
Дневник:
- Добавили еще один пункт настроек, позволяющий включить либо отключить сохранение данных из буфера обмена в программах-исключениях
- Стабилизировали работу Дневника
- Вернули возможность ставить пароль на дневник и корректно работаем с ним
Социальные сети:
- Теперь поделиться опытом использования Punto можно через Google+ и Одноклассники
Программы-исключения:
- Усовершенствовали добавление программы по заголовку
MS Office:
- Усовершенствовали работу с Office2013 и Office2016 на Win7x32
- Починили плавающий индикатор
- Теперь он исчезает сам, через несколько секунд после окончания ввода, если включена соответствующая настройка
Горячие клавиши:
- Убрали из горячих клавиш использование кнопки Win (из-за обновления Win10 до 1709)
Обновили справку по программе
Починили совместимость с редкими, но важными программами (GitGUI, Atom)
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Штирлиц - Программа расшифровывает русские тексты, написанные в различных русских...
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Отзывы о программе Punto Switcher
imperialregent про Punto Switcher 4.4.3.407 [16-01-2022]
Народ, там ниже будет ссылка на скачивание программы со стороннего сайта - https://punto-switcher.su. Ни в коем случае это не делайте. Сидит троян, определяемый всеми антивирусниками. Да ребята и так палятся: выложена, якобы, версия 4.4.5. Ничего так, что такой версии не существует даже на официальном сайте? Это типичная замануха со стороны мошенников - указывать типа самые новейшие версии. Теперь рассказываю про троян, что он делает. Известно, что Пунто - кейлоггер, следит за всеми нажатиями ваших клавиш, включая ввод логинов и паролей. Троянец отсылает все это дело куда-то в интернет, проверено. Если админ это читает - удалите пожалуйста пост пользователя Александра от 30-06-2019.
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vacvvm про Punto Switcher 4.4.3.407 [04-03-2020]
Я пользуюсь постоянно, но не в автоматическом режиме, так удобнее, иначе он реагирует на опечатки, пароли и т.д.
Также удобен конвертер заглавных букв.
Пожалуйста, добавьте больше полезных функций, например конвертер арабских цифр в римские по горячей клавише.
| 5 | Ответить
Пользователь с первых вер про Punto Switcher 4.4.3.407 [29-12-2019]
Не могу найти нормальные переключатель, который бы работал в т.ч. и в играх. Абсолютно все они, а перебрал я все, что дает гугл за последние лет 5-6, при необходимых настройках, тупят в полноэкранных приложениях с использование видеокарты. Так было в новом офисе (потом вроде бы пофиксили), так осталось в играх, даже если переключателю забита программа-исключение. Пунто все равно висит в процессах и постоянно дает о себе знать: на клавишах WSAD идет задержка срабатывания или просто подтупливание во время игры. Повторюсь, процесс игры забит как исключение и пунто должен быть выключен вообще. При выгрузке пунто из процессов все указанные проблемы сразу исчезают. Такая байда со всеми играми в режиме "полноэкранный" или "на весь экран без рамки". То же самое с другими переключателями клавиатур.
2 | 5 | Ответить
Александр про Punto Switcher 4.4.3.407 [30-06-2019]
скачать Punto Switcher для windows 10 https://punto-switcher.su/ совершенно бесплатно
4 | 5 | Ответить
Крит про Punto Switcher 4.4.3.407 [20-01-2019]
Бывший разработчик Punto Switcher выпустил новую программу-переключатель, называется Caramba Switcher. Попробуйте.
8 | 15 | Ответить
Дорофеевич в ответ Крит про Punto Switcher 4.4.3.407 [01-02-2019]
Ну и что? Попробовал. Просто - не значит хорошо. Устал менять раскладку клавиатуры, алгоритм автоматического переключение оставляет желать лучшего. Настроек ведь - НОЛЬ. Удалил и вернулся на Punto. Решил, ладно, пусть считывает для Яндекса мои переходы по сайтам. Это не тормозит мою работу.
9 | 4 | Ответить
Михаил в ответ Крит про Punto Switcher 4.4.3.407 [30-05-2019]
И как? Ping все также считает ошибкой, а "зштп" - нормальным словом?
2 | 11 | Ответить