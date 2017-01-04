Dictionary .NET - небольшая, удобная программа-переводчик, использующая сервисы Google Dictionary, Google Translate, Suggest и Wikipedia. Поддерживаются 66 языков, которые можно использовать как в качестве исходных, так и в качестве конечных. Помимо использования для перевода в поле поиска в окне программы, позволяет иметь мгновенный перевод, при чтении электронной почты, документов или работы в Интернете. Не требует установки.
Особенности Dictionary .NET:
- Функция Smart Translation
- Перевод выделенного текста через горячие клавиши
- Полнотекстовый перевод и перевод и отдельных слов
- Текстовые подсказки
- Перевод веб-страниц
- Перевод документов.
- Поиск в Wikipedia
- Возможность прослушивать произношение слов и предложений на языке перевода
- Список подключаемых языков
- Если программа не используется, окно программы изменяется на часы, показывающие текущее время
Внимание! Для работы требуется Microsoft. NET Framework 2.0 и выше.