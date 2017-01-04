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4.43 из 5, всего оценок - 49 Рейтинг программы - 4.43 из 5

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5 Dictionary .NET - небольшая, удобная программа-переводчик, использующая сервисы Google Dictionary, Google Translate, Suggest и Wikipedia. Поддерживаются 66 языков, которые можно использовать как в качестве исходных, так и в качестве конечных. Помимо использования для перевода в поле поиска в окне программы, позволяет иметь мгновенный перевод, при чтении электронной почты, документов или работы в Интернете. Не требует установки.



Особенности Dictionary .NET: Функция Smart Translation

Перевод выделенного текста через горячие клавиши

Полнотекстовый перевод и перевод и отдельных слов

Текстовые подсказки

Перевод веб-страниц

Перевод документов.

Поиск в Wikipedia

Возможность прослушивать произношение слов и предложений на языке перевода

Список подключаемых языков

Если программа не используется, окно программы изменяется на часы, показывающие текущее время Внимание! Для работы требуется Microsoft. NET Framework 2.0 и выше. Microsoft .NET Framework для Windows