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XETRANSLATOR 4.1
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2.68 из 5, всего оценок - 251
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- Рейтинг программы - 2.68 из 5
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XETRANSLATOR - бесплатный оффлайновый переводчик любых текстовых документов, начиная от отдельных слов и фраз и заканчивая целыми текстами для получения связного перевода.
На данный момент программой предоставляется перевод на более чем 80 языков: английский, арабский, болгарский, венгерский, голландский, греческий, иврит, идиш, испанский, итальянский, китайский, корейский, латынь, монгольский, немецкий, персидский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, суахили, турецкий, украинский, французский, хинди, чешский, шведский, эсперанто, японский и другие.
Для того, чтобы перевод на нужный язык появлялся автоматически, необходимо просто включить функцию "Моментальный перевод". Если этого не сделать, то для получения перевода придется нажать кнопку "Перевести". Также по желанию пользователя настраивается цвет текста и фона, размер шрифта.
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|Что нового в XETRANSLATOR 4.1?
- Словарный запас: 698614 слов
- Исправлено добавлено перенос по словам
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Отзывы о программе XETRANSLATOR
Tyrex про XETRANSLATOR 3.9 [04-02-2019]
Программа забавная.
Более-менее может переводить близкие пары языков, там где одно слово может однозначно заменяться на другое. Но не учитывает, что слова то имеют несколько значений.
Работает прога примерно так: берет слово, ищет в русском словаре (txt-файл на +560к строк, в котором каждое слово во всех падежах и словоформах), определяет номер строки, и затем заменяет на слово из другого словаря из строки с тем же номером :).
Единственное, что я не понял как сгенерировать такой исходный словарь со всеми вариантами слов? :) Респект.
Для моего случая пары языков русский->украинский почти не проблема (текст нормальный на ~80%).
Есть проблемы: программа сама расставляет переносы строк там, где их небыло, из-за этого текст плывет. Автор, исправь, пожалуйста этот момент. В RichTextBox (или Memo, что там) убери авто-перенос текста (WordWrap := false).
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Historik про XETRANSLATOR 3.8 [04-02-2018]
Такого похабного перевода давно не встречал. Моя твоя не понимать по сравнению с этим переводчиком - верх художественного перевода!
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тутанхамон про XETRANSLATOR 3.8 [26-10-2017]
Программа работает отвратительно плохо.После перевода ничего не понять.
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Changelingsfairy про XETRANSLATOR 3.7 [25-05-2017]
Супер. Спасибо. Добра.
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ART_team.BOY про XETRANSLATOR 3.3 [01-02-2016]
Программа отличная, не знаю будет ли работать с большим и сложным текстом, го пока-что весьма доволен.
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