XETRANSLATOR - бесплатный оффлайновый переводчик любых текстовых документов, начиная от отдельных слов и фраз и заканчивая целыми текстами для получения связного перевода.

На данный момент программой предоставляется перевод на более чем 80 языков: английский, арабский, болгарский, венгерский, голландский, греческий, иврит, идиш, испанский, итальянский, китайский, корейский, латынь, монгольский, немецкий, персидский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, суахили, турецкий, украинский, французский, хинди, чешский, шведский, эсперанто, японский и другие.

Для того, чтобы перевод на нужный язык появлялся автоматически, необходимо просто включить функцию "Моментальный перевод". Если этого не сделать, то для получения перевода придется нажать кнопку "Перевести". Также по желанию пользователя настраивается цвет текста и фона, размер шрифта.