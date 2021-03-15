DeepL для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DeepL
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|166,49 Мб
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DeepL - удобное приложение, которое с помощью нейронных сетей поможет быстро и легко перевести электронные письма, публикации в блогах, отчеты и пр. Присутствует возможность полностью контролировать, какие Windows-программы могут работать с DeepL.
Пользоваться приложением очень просто: выберите текст в любой программе и просто дважды нажмите Ctrl+C, чтобы перевести его. Можно редактировать перевод по своему усмотрению, копировать его или вставлять обратно в исходный текст.
Ключевые особенности DeepL:
- Неограниченное количество переводов текста.
- Перевод целых файлов с сохранением исходного форматирования.
- Расширенные возможности персонализации.
- Максимальная защита данных и удаления Ваших текстов сразу же после выполнения перевода.
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