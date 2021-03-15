DeepL для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:166,49 Мб
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DeepL - удобное приложение, которое с помощью нейронных сетей поможет быстро и легко перевести электронные письма, публикации в блогах, отчеты и пр. Присутствует возможность полностью контролировать, какие Windows-программы могут работать с DeepL.

Пользоваться приложением очень просто: выберите текст в любой программе и просто дважды нажмите Ctrl+C, чтобы перевести его. Можно редактировать перевод по своему усмотрению, копировать его или вставлять обратно в исходный текст.

Ключевые особенности DeepL:

  • Неограниченное количество переводов текста.
  • Перевод целых файлов с сохранением исходного форматирования.
  • Расширенные возможности персонализации.
  • Максимальная защита данных и удаления Ваших текстов сразу же после выполнения перевода.
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