DeepL - удобное приложение, которое с помощью нейронных сетей поможет быстро и легко перевести электронные письма, публикации в блогах, отчеты и пр. Присутствует возможность полностью контролировать, какие Windows-программы могут работать с DeepL.

Пользоваться приложением очень просто: выберите текст в любой программе и просто дважды нажмите Ctrl+C, чтобы перевести его. Можно редактировать перевод по своему усмотрению, копировать его или вставлять обратно в исходный текст.

Ключевые особенности DeepL: