QTranslate - бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки, используя онлайн сервисы. Перевод осуществляется нажатием всего одной комбинации "горячих" клавиш (Ctrl+Q для перевода выделенного текста в всплывающем окне или Ctrl+W для перевода выделенного текста в основном окне программы). Также вы можете открыть главное окно и ввести весь текст вручную.
В программе есть возможность воспроизводить (озвучивать) текст (Ctrl+E для озвучивания выделенного текста).
Примечание! Программа переводит текст с помощью онлайн-переводчиков, поэтому необходимо подключение к Интернету.
В программе имеются два режима перевода текста выделением мышью (включается/отключается одиночным кликом мыши по иконке программы в трее):
Показать иконку (Выделяете текст в любой программе, появляется иконка программы около курсора. Кликаете на иконку, появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста);
Показать перевод (Выделяете текст в любой программе и сразу же появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста).
Текущая версия поддерживает следующие онлайн переводчики:
Google Translate
Bing Translator
Promt
Babylon
SDL FreeTranslation.com
Yandex.Translate
youdao
Baidu
Поддерживаемые языки: английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский, арабский, голландский, японский, китайский, корейский.
Что можно сделать с помощью QTranslate:
Переводить текст в любом приложении, в котором можно выделить текст (Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Notepad, Skype, IE и др.)
Скопировать текст из любого приложения, перевести его и вставить в документ.
Перевести текст из любого формата документа, который поддерживает копирование и вставку текста.
Выбрать язык перевода.
Что нового в QTranslate 6.7.4?
Новое: DeepL поддерживает португальский и русский языки
Исправлено: сервис перевода DeepL
Исправлено: некоторые шрифты недоступны в настройках
Resource Tuner - Программа позволит Вам русифицировать многие из Ваших любимых Windows-программ, не будучи при этом программистом
Отзывы о программе QTranslate
Gennadiy про QTranslate 6.7.3 [20-10-2019]
Ещё хочу добавить что не работает режим миши. Нужно вручную кликать чтобы переводила. Показать перевод - не работает и показать и произнести тоже.Хотя цвет значка говорит что активировано. 2 | 2 | Ответить
Towdy про QTranslate 6.7.2 [18-03-2019]
Минусы: Иногда текст с переводом быстро исчезает, и некоторые переводчики пишут что типа нельзя подключиться к инету, но 2-ое решается простым перезапуском программы 2 | 2 | Ответить
Gennadiy про QTranslate 6.7.2 [02-02-2019]
Скачал и установил. Отлично переводит. Через пару десятков переводов выдаёт - " Нет данных" и ничего не помогает.Переустановка и всё по кругу.Отказывается переводить и всё. Программа явно с изъяном. 2 | 2 | Ответить
Towdy в ответ Gennadiy про QTranslate 6.7.2 []
Просто выгружаете его из трея и опять по новой запускаете, и он нормально заработает снова 2 | 2 | Ответить
Vladimir про QTranslate 6.7.1 [10-12-2018]
Отличная программа. работает отличео. Не суйте туда руки и будет вам счвстье! 2 | 2 | Ответить
Towdy в ответ Gennadiy про QTranslate 6.7.2 []
Просто выгружаете его из трея и опять по новой запускаете, и он нормально заработает снова 2 | 2 | Ответить
Gennadiy в ответ Vladimir про QTranslate 6.7.3 []
Долго не пользовался этой программой. Две недели назад установил 6.7.3 версию. Картина та же . Десяток переводов и всё выдаёт ошибку. И ещё если открыть перевести затем подержать открытую без работы то сразу выдаёт ошибку а закроешь откроешь снова начинает работать. Но в общем через десяток ошибка чаще и чаще до полного отказа. 2 | 2 | Ответить
Wasili про QTranslate 6.5.3 [04-08-2018]
Я бы присоединился к этим восторженным отзывам так как програмулина придумана классно, но есть одна вещь которая превращает ее в безполезное говнецо. Окно с переводом которое появляется при нажатии Ctrl+Q вдруг через небольшое время просто не срабатывает до перезагрузки компа. Это ребята грустно 3 | 8 | Ответить