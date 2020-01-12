QTranslate для Windows

QTranslate 6.7.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание QTranslate 6.7.4Описание   Скачать QTranslate 6.7.4СКАЧАТЬ (995 Кб) Скриншоты QTranslate 6.7.4Скриншоты (2)   Статистика QTranslate 6.7.4Статистика   Отзывы о QTranslate 6.7.4Отзывы (30)  
Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 79
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

QTranslate - бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки, используя онлайн сервисы. Перевод осуществляется нажатием всего одной комбинации "горячих" клавиш (Ctrl+Q для перевода выделенного текста в всплывающем окне или Ctrl+W для перевода выделенного текста в основном окне программы). Также вы можете открыть главное окно и ввести весь текст вручную.

В программе есть возможность воспроизводить (озвучивать) текст (Ctrl+E для озвучивания выделенного текста).

Примечание! Программа переводит текст с помощью онлайн-переводчиков, поэтому необходимо подключение к Интернету.

В программе имеются два режима перевода текста выделением мышью (включается/отключается одиночным кликом мыши по иконке программы в трее):

  1. Показать иконку (Выделяете текст в любой программе, появляется иконка программы около курсора. Кликаете на иконку, появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста);
  2. Показать перевод (Выделяете текст в любой программе и сразу же появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста).

Текущая версия поддерживает следующие онлайн переводчики:

  • Google Translate
  • Bing Translator
  • Promt
  • Babylon
  • SDL FreeTranslation.com
  • Yandex.Translate
  • youdao
  • Baidu

Поддерживаемые языки: английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский, арабский, голландский, японский, китайский, корейский.
Что можно сделать с помощью QTranslate:

  • Переводить текст в любом приложении, в котором можно выделить текст (Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Notepad, Skype, IE и др.)
  • Скопировать текст из любого приложения, перевести его и вставить в документ.
  • Перевести текст из любого формата документа, который поддерживает копирование и вставку текста.
  • Выбрать язык перевода.
Что нового в QTranslate 6.7.4?
  • Новое: DeepL поддерживает португальский и русский языки
  • Исправлено: сервис перевода DeepL
  • Исправлено: некоторые шрифты недоступны в настройках
QTranslate
QTranslate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)29 / 45 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
ТОП-сегодня раздела "Переводчики"
 

QTranslate 6.7.3

QTranslate - небольшая бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки используя онлайн сервисы

TranslateIt! 8.1 build 3

TranslateIt! - программа представляет собой контекстный англо-русский и русско-английский переводчик работающий в любых приложениях Windows... Рекомендуем

ABBYY Lingvo x6

ABBYY Lingvo - включает более 105 общелексических и 115 тематических словарей для перевода 20 языков

XETRANSLATOR 4.1

XETRANSLATOR - бесплатный оффлайновый переводчик любых текстовых документов, начиная от отдельных слов и фраз и заканчивая целыми текстами для получения связного

Pragma 6.0.101.71

Pragma - отличный компьютерный переводчик, который предлагает пользователю самые передовые технологии в сфере машинного перевода. Приложение поддерживает восемь

Resource Tuner 2.10

Resource Tuner - Программа позволит Вам русифицировать многие из Ваших любимых Windows-программ, не будучи при этом программистом

скачать Adguard

Отзывы о программе QTranslate

Gennadiy про QTranslate 6.7.3 [20-10-2019]

Ещё хочу добавить что не работает режим миши. Нужно вручную кликать чтобы переводила. Показать перевод - не работает и показать и произнести тоже.Хотя цвет значка говорит что активировано.
2 | 2 | Ответить

Towdy про QTranslate 6.7.2 [18-03-2019]

Минусы: Иногда текст с переводом быстро исчезает, и некоторые переводчики пишут что типа нельзя подключиться к инету, но 2-ое решается простым перезапуском программы
2 | 2 | Ответить

Gennadiy про QTranslate 6.7.2 [02-02-2019]

Скачал и установил. Отлично переводит. Через пару десятков переводов выдаёт - " Нет данных" и ничего не помогает.Переустановка и всё по кругу.Отказывается переводить и всё. Программа явно с изъяном.
2 | 2 | Ответить

Towdy в ответ Gennadiy про QTranslate 6.7.2 []

Просто выгружаете его из трея и опять по новой запускаете, и он нормально заработает снова
2 | 2 | Ответить

Vladimir про QTranslate 6.7.1 [10-12-2018]

Отличная программа. работает отличео. Не суйте туда руки и будет вам счвстье!
2 | 2 | Ответить

Towdy в ответ Gennadiy про QTranslate 6.7.2 []

Просто выгружаете его из трея и опять по новой запускаете, и он нормально заработает снова
2 | 2 | Ответить

Gennadiy в ответ Vladimir про QTranslate 6.7.3 []

Долго не пользовался этой программой. Две недели назад установил 6.7.3 версию. Картина та же . Десяток переводов и всё выдаёт ошибку. И ещё если открыть перевести затем подержать открытую без работы то сразу выдаёт ошибку а закроешь откроешь снова начинает работать. Но в общем через десяток ошибка чаще и чаще до полного отказа.
2 | 2 | Ответить

Wasili про QTranslate 6.5.3 [04-08-2018]

Я бы присоединился к этим восторженным отзывам так как програмулина придумана классно, но есть одна вещь которая превращает ее в безполезное говнецо. Окно с переводом которое появляется при нажатии Ctrl+Q вдруг через небольшое время просто не срабатывает до перезагрузки компа. Это ребята грустно
3 | 8 | Ответить

Читать все отзывы (30) / Добавить отзыв
 