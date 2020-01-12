QTranslate - бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки, используя онлайн сервисы. Перевод осуществляется нажатием всего одной комбинации "горячих" клавиш (Ctrl+Q для перевода выделенного текста в всплывающем окне или Ctrl+W для перевода выделенного текста в основном окне программы). Также вы можете открыть главное окно и ввести весь текст вручную.

В программе есть возможность воспроизводить (озвучивать) текст (Ctrl+E для озвучивания выделенного текста).

Примечание! Программа переводит текст с помощью онлайн-переводчиков, поэтому необходимо подключение к Интернету.

В программе имеются два режима перевода текста выделением мышью (включается/отключается одиночным кликом мыши по иконке программы в трее):

Показать иконку (Выделяете текст в любой программе, появляется иконка программы около курсора. Кликаете на иконку, появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста); Показать перевод (Выделяете текст в любой программе и сразу же появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста).

Текущая версия поддерживает следующие онлайн переводчики:

Google Translate

Bing Translator

Promt

Babylon

SDL FreeTranslation.com

Yandex.Translate

youdao

Baidu

Поддерживаемые языки: английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский, арабский, голландский, японский, китайский, корейский.

Что можно сделать с помощью QTranslate: