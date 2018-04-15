Virtual DJ для Mac

Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для Mac

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Описание Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для MacОписание   Скачать Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для MacСКАЧАТЬ (40,69 Мб) Скриншоты Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для MacСкриншоты (10)   Статистика Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для MacСтатистика   Отзывы о Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для MacОтзывы (8)  
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4.68 из 5, всего оценок - 173
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Virtual DJ - крутейший DJ микшер звуковых и видео файлов. Позволяет творить с музыкой и видео настоящие чудеса: изменять скорость воспроизведения, накладывать различные звуковые спецэффекты из встроенной библиотеки спецэффектов (хлопки, саксофон, эффект "под водой", эхо, двойной бит, винил и многое другое) или свои собственные, использовать различного рода голосовые вставки типа "come on", "show me your hands" и т.п.

Файлы можно изменить просто до неузнаваемости и самое главное - созданное вами произведение можно записать и потом дать послушать друзьям. Программа поддерживает скины.

Что нового в Virtual DJ 8.2 Build 4204 Free для Mac?
  • Исправлены ошибки и другие улучшения.
Скриншоты Virtual DJ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 28 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры, DJ Студии - Редакторы аудио - другое
 Программа Virtual DJ отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Virtual DJ

хей про Virtual DJ 7.4.1 Free для Mac OS X [21-06-2014]

не запускается,почему!!!
1 | 2 | Ответить

ярик про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [18-09-2012]

пожалуйста, помогите программа не запускается, с помощью чего надо открыть эту программу
2 | 3 | Ответить

назар про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [13-09-2012]

супер
| 3 | Ответить

Aleks про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [26-08-2012]

У меня проблема!Не работает контролер.
| 9 | Ответить

SkoR про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [18-03-2012]

SupeR
| 5 | Ответить

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