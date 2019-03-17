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Virtual DJ 2018 b4787 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro
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4.56 из 5, всего оценок - 938
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Virtual DJ - отличная программа, которая превратит Ваш персональный компьютер в продвинутую DJ-студию. Обладая превосходными инструментами микширования МР3 файлов в режиме реального времени, а также огромным количеством эффектов, специальных примочек, шаблонов и переходов, Virtual DJ Pro по праву станет настоящей находкой для творческих людей.
В программе реализованы такие полезные функции, как автоматическая и ручная настройка скорости треков, реалистичная имитация виниловых пластинок, автосведение треков, встроенный эквалайзер и многое другое.
Ключевые особенности программы:
- Встроенный 3-х полосный эквалайзер.
- Наличие FAME алгоритма (подбирает ритм ударов).
- Автоматический подсчет и синхронизация показателей BPM.
- Синхронный сэмплер.
- Поддержка VST эффектов.
- Воспроизведение CDG+MP3, а также ZIP-файлов.
- Большое количество видео- и аудиоэффектов, которые при необходимости можно загрузить с сайта разработчика программы.
- Поддержка плагинов.
- Возможность поиска и сортировки файлов в музыкальной базе.
- Просмотр песен как в интерфейсе Cover Flow, так и в текстовом режиме.
- Поддержка ITunes плейлистов.
- Поддержка MP3 ID3 тегов.
- Функция записи готовых файлов на CD.
- Трансляция собственных миксов в Интернет.
- Встроенный кодер для конвертации из CD в MP3.
- Возможность микшировать видео.
- Одновременная работа с несколькими звуковыми картами.
- Возможность автоматической и ручной настройки скорости треков.
- Индикация изменения уровня громкости в треке.
- Имитация виниловых пластинок.
- Автосведение треков.
- Возможность запомнить до 9 позиций в треке.
- Возможность записи микса в WAV или MP3.
- Возможность ввода с внешних контроллеров и MIDI-устройств.
- Распознавание стиля музыки (техно, хип-хоп, холл и пр.).
- Поддержка Unicode.
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|Что нового в Virtual DJ 2018 b4787 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro?
- Исправлены ошибки и другие улучшения.
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Отзывы о программе Virtual DJ
ingognito про Virtual DJ 8.2 b3343 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro [31-08-2016]
супер
1 | 3 | Ответить
IDMix про Virtual DJ 8.1 b2587 / 7.4.6 Home / 6.1.2 Pro [04-12-2015]
Для любителей и новичков отлично подходит! пользуюсь пару лет .
| 3 | Ответить
алиби про Virtual DJ 8.0.2073 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [25-12-2014]
У меня не записовается record не работает старт в плане жоский диск как можно Алиби
1 | 9 | Ответить
Настя про Virtual DJ 8.0.2073 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [09-12-2014]
А как сохранить?
7 | 34 | Ответить
Руслан в ответ Настя про Virtual DJ 8.2 b3471 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro [19-01-2017]
программа для начинающих самый то!!!
| 2 | Ответить
катя про Virtual DJ 8.0.2031 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [19-11-2014]
И так я свеженькая)тусила много и видела много...подсказали...диджей заболел!я будущий рукожоп)пытаюсь играть в ночном баре...я бармен)если скачаю поможет?оборудованние свое только под него знаю...хотя трактор совтуют
4 | 11 | Ответить
sergey в ответ катя про Virtual DJ 8.0.0 b2265.979 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [27-05-2015]
Катя под наркотой,что ли речь не связная))) с аппаратурой не будет сотрудничать,(нужна лицензия 200 баксов) надо трактор скачивать! а так пойдет для с видения треков и для ознакомления!
5 | 2 | Ответить
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