Virtual DJ - крутейший DJ микшер звуковых и видео файлов. Позволяет творить с музыкой и видео настоящие чудеса: изменять скорость воспроизведения, накладывать различные звуковые спецэффекты из встроенной библиотеки спецэффектов (хлопки, саксофон, эффект "под водой", эхо, двойной бит, винил и многое другое) или свои собственные, использовать различного рода голосовые вставки типа "come on", "show me your hands" и т.п.

Файлы можно изменить просто до неузнаваемости и самое главное - созданное вами произведение можно записать и потом дать послушать друзьям. Программа поддерживает скины.