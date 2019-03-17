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Virtual DJ 2018 Build 4787 Free для Mac
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4.68 из 5, всего оценок - 174
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- Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Virtual DJ - крутейший DJ микшер звуковых и видео файлов. Позволяет творить с музыкой и видео настоящие чудеса: изменять скорость воспроизведения, накладывать различные звуковые спецэффекты из встроенной библиотеки спецэффектов (хлопки, саксофон, эффект "под водой", эхо, двойной бит, винил и многое другое) или свои собственные, использовать различного рода голосовые вставки типа "come on", "show me your hands" и т.п.
Файлы можно изменить просто до неузнаваемости и самое главное - созданное вами произведение можно записать и потом дать послушать друзьям. Программа поддерживает скины.
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|Что нового в Virtual DJ 2018 Build 4787 Free для Mac?
- Исправлены ошибки и другие улучшения.
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Отзывы о программе Virtual DJ
хей про Virtual DJ 7.4.1 Free для Mac OS X [21-06-2014]
не запускается,почему!!!
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ярик про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [18-09-2012]
пожалуйста, помогите программа не запускается, с помощью чего надо открыть эту программу
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назар про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [13-09-2012]
супер
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Aleks про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [26-08-2012]
У меня проблема!Не работает контролер.
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SkoR про Virtual DJ 7.0.5 Free для Mac OS X [18-03-2012]
SupeR
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