PingPlotter для Windows

PingPlotter 5.5.9

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Описание PingPlotter 5.5.9Описание   Скачать PingPlotter 5.5.9СКАЧАТЬ (14,48 Мб) Скриншоты PingPlotter 5.5.9Скриншоты (2)   Статистика PingPlotter 5.5.9Статистика   Отзывы о PingPlotter 5.5.9Отзывы (4)  
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4.38 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе базовые команды Ping и Traceroute (трассировка маршрута). Трассировка осуществляет ICMP, TCP или UDP-пакетами.

Результаты диагностики отображаются в виде наглядного графика. Присутствует возможность экспортировать результаты в виде текста, или в виде изображения диаграммы.

Скриншоты PingPlotter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 30 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois... - Мониторинг
 Программа PingPlotter отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PingPlotter

петр про PingPlotter 5.2.4 [12-12-2016]

Фигня какая-то. Устанавливал пол-часа, а результата не добился. Прога уходит куда-то и найти нельзя. Ярлык не создает. Настаивает на установке совершенно ненужных мне приложений.
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Юрий про PingPlotter 4.01.2 [02-09-2015]

Программа Про просит ключи !
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Илья про PingPlotter 1.30 Free [16-02-2015]

все нормально работает,ги каких вирусов!!! скачал , поставил и в путь
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юрий про PingPlotter 1.30 Free [18-10-2013]

не работает. висит меню инсталяшки и всё. больше похожа на вирусяку
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