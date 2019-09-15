PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты, а также массу дополнительной информации, как например имя хоста, MAC-адрес, HTTP, SMB, FTP, ISCSI, SMTP службы и т.д.

Также PortScan позволяет осуществлять поиск подключенных устройств и пинговать любой ПК в сети.