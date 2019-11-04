PingInfoView для Windows

PingInfoView 2.01

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Описание PingInfoView 2.01Описание   Скачать PingInfoView 2.01СКАЧАТЬ (61 Кб) Скриншоты PingInfoView 2.01Скриншоты (2)   Статистика PingInfoView 2.01Статистика   Отзывы о PingInfoView 2.01Отзывы (1)  
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PingInfoView - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно пинговать большое количество доменных имен и IP адресов, а затем посмотреть результат в сводной таблице.

Программа автоматически пингует все указанные пользователем адреса через определенные временные интервалы, которые можно изменять в настройках. В таблице отображается количество принятых и утерянных пакетов, а также средняя продолжительность пинга. Результаты пингования можно сохранить в текстовый, HTML или XML файл, либо скопировать его в буфер обмена.

PingInfoView
PingInfoView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 642
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois...
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Отзывы о программе PingInfoView

Константин про PingInfoView 1.28 [07-07-2011]

Программа пинает список адресов. Можно сделать подписи к каждому адресу:
192.168.0.1 Шлюз
192.168.0.2 Лазерный Принтер

И так далее :)
не русифицирована - но это и не надо, т.к. все просто.

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