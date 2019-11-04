PingInfoView - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно пинговать большое количество доменных имен и IP адресов, а затем посмотреть результат в сводной таблице.

Программа автоматически пингует все указанные пользователем адреса через определенные временные интервалы, которые можно изменять в настройках. В таблице отображается количество принятых и утерянных пакетов, а также средняя продолжительность пинга. Результаты пингования можно сохранить в текстовый, HTML или XML файл, либо скопировать его в буфер обмена.