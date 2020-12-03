WinMTR для Windows
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WinMTR - приложение, которое объединяет в себе Ping и Traceroute для тестирования сетевого трафика, и помогает узнать задержки и потери. Утилита позволяет узнать процент потерянных запросов/ответов от заданного узла, количнсвто отправленных запросов данному узлу и полученных ответов, время задержки, время задержки последнего полученного пакета и пр.
Полученные результаты можно экспортировать либо в HTML, либо в TXT формат. Программа очень проста в применении, не требует установки, и не содержит большого количества сложных настроек, что делает ее удобным инструментом даже для не очень опытных пользователей.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.92 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Appnor MSP
|Категория:
|Ping, trace, whois...
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,82 Мб
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