Secret Disk для Windows

Secret Disk 4.00

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Secret Disk 4.00Описание   Скачать Secret Disk 4.00СКАЧАТЬ (511 Кб) Скриншоты Secret Disk 4.00Скриншоты (2)   Статистика Secret Disk 4.00Статистика   Отзывы о Secret Disk 4.00Отзывы (4)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Secret Disk - программа, которая создает виртуальный диск на Вашем компьютере и позволяет ограничить доступ к конфиденциальной информации при помощи пароля. Для скрытия диска достаточно выбрать опцию "Заблокировать", и при этом диск становится полностью становится невидимым как для пользователей, так и для операционной системы. При сбоях питания или перезагрузке диск также автоматически скрывается.

Что нового в Secret Disk 4.00?
  • новый дизайн приложения
  • можно добавлять свои собственные изображения для дисков вместо стандартных - выберите любое изображение PNG и оно будет применено к диску (размер изображения должен быть 90x90)
Скриншоты Secret Disk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 872
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

TrueCrypt 7.2

TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации путем создания в реальном времени (на лету) виртуальных зашифрованных

Wise Folder Hider 4.17.153 Free

Wise Folder Hider - бесплатный инструмент с помощью которого можно за пару кликов мышью надежно скрыть от посторонних глаз пользовательские файла или папки, а также

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

Folder Lock 7.6.9

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

Folder Guard 10.4.1

Folder Guard Pro - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на жестком диске. Тем самым можно предотвратить несанкционированный

скачать Adguard

Отзывы о программе Secret Disk

Слава про Secret Disk 2.03 [03-06-2013]

ну и гамно если честно : ))просто для прикола попробовал..ни о чём просто
| 1 | Ответить

Слава про Secret Disk 2.03 [31-05-2013]

REDSTONE а вы не пробовали снова посатавить эту прогу что бы найти диск снова : ))
| 1 | Ответить

ХХО про Secret Disk 1.35 [23-04-2012]

Программа необходимая, только дополнительный диск создается
на пространстве диска С автоматом, в настройке нельзя изменить.
| | Ответить

REDSTONE про Secret Disk 1.35 [15-08-2011]

Прога простая, но я снес винду и после переустановки не могу найти свои файлы. Где их искать?!
4 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 