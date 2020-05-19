ChrisPC Anonymous Proxy для Windows

ChrisPC Anonymous Proxy 8.15 Free

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Описание ChrisPC Anonymous Proxy 8.15 FreeОписание   Скачать ChrisPC Anonymous Proxy 8.15 FreeСКАЧАТЬ (5,49 Мб) Скриншоты ChrisPC Anonymous Proxy 8.15 FreeСкриншоты (4)   Статистика ChrisPC Anonymous Proxy 8.15 FreeСтатистика   Отзывы о ChrisPC Anonymous Proxy 8.15 FreeОтзывы (2)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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ChrisPC Anonymous Proxy - бесплатный анонимайзер, который обеспечивает пользователю приватность при серфинге в сети Интернет. Просмотр сайтов, покупки в сети, просмотр онлайн телеканалов или чтение статей является частью повседневной жизни практически любого пользователя. Поэтому важно осознавать, что при подключении к Интернету конфиденциальные данные находятся в потенциальной опасности.

Именно для этих целей и служит ChrisPC Anonymous Proxy, позволяющий анонимно посещать сайты, подключаясь через прокси-серверами из более чем 50 стран. Также имеется возможность быстрой смены IP-адреса. Программа предлагает три режима: Anonymous Proxy Mode, Expat Internet Browsing Mode и Unblock Websites Mode.

Ключевые особенности ChrisPC Anonymous Proxy:

  • Защита приватности в Интернете.
  • Наличие прокси-серверов из более чем 50 стран мира (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Испания, Швейцария, Индия, Китай и др.).
  • Возможность просмотра видео на YouTube, заблокированое в вашей стране.
  • Безпроблемный доступ к учетной записи Twitter или Facebook.
  • Блокирование раздражающих рекламных баннеров.
  • Блокирование мультимедийных и другие нестандартных типов объявлений на веб-страницах.
  • Блокирование скриптов слежения и счетчиков посещения на различных ресурсах.
  • Поддержка всех основных браузеров: Edge, Internet Explorer 7 или выше, Google Chrome, Firefox 3 или выше, Opera, Safari.
  • Возможность выбора браузера для подключения через прокси.
  • Наличие автозгрузки приложения при старте Windows.
ChrisPC Anonymous Proxy
ChrisPC Anonymous Proxy
ChrisPC Anonymous Proxy
ChrisPC Anonymous Proxy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 077
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Proxy серверы
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Отзывы о программе ChrisPC Anonymous Proxy

Viktor про ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free [23-01-2017]

Попробую, но непонятно пока его отличие от VPN?...
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Дмитрий про ChrisPC Anonymous Proxy 6.70 Free [21-10-2016]

Пользовался портебл версией,реально меняет IP в браузере,и ни каких настроек,нажал одну кнопку и готово,ставлю 5.Конечно 2IP тест на анонимность провалил,но это же не махина как тор браузер,которым надо ещё уметь пользоваться.В общем беру в резерв.
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