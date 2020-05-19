ChrisPC Anonymous Proxy - бесплатный анонимайзер, который обеспечивает пользователю приватность при серфинге в сети Интернет. Просмотр сайтов, покупки в сети, просмотр онлайн телеканалов или чтение статей является частью повседневной жизни практически любого пользователя. Поэтому важно осознавать, что при подключении к Интернету конфиденциальные данные находятся в потенциальной опасности.
Именно для этих целей и служит ChrisPC Anonymous Proxy, позволяющий анонимно посещать сайты, подключаясь через прокси-серверами из более чем 50 стран. Также имеется возможность быстрой смены IP-адреса. Программа предлагает три режима: Anonymous Proxy Mode, Expat Internet Browsing Mode и Unblock Websites Mode.
Ключевые особенности ChrisPC Anonymous Proxy:
Защита приватности в Интернете.
Наличие прокси-серверов из более чем 50 стран мира (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Испания, Швейцария, Индия, Китай и др.).
Возможность просмотра видео на YouTube, заблокированое в вашей стране.
Безпроблемный доступ к учетной записи Twitter или Facebook.
Блокирование раздражающих рекламных баннеров.
Блокирование мультимедийных и другие нестандартных типов объявлений на веб-страницах.
Блокирование скриптов слежения и счетчиков посещения на различных ресурсах.
Поддержка всех основных браузеров: Edge, Internet Explorer 7 или выше, Google Chrome, Firefox 3 или выше, Opera, Safari.
Возможность выбора браузера для подключения через прокси.
Наличие автозгрузки приложения при старте Windows.
Img-RAR - программа для скрытия любого архива(rar/zip) с различной информацией в обычные картинки формата jpg. Дописывает в код изображения формата .jpg код архива
Отзывы о программе ChrisPC Anonymous Proxy
Viktor про ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free [23-01-2017]
Попробую, но непонятно пока его отличие от VPN?... 2 | 8 | Ответить
Дмитрий про ChrisPC Anonymous Proxy 6.70 Free [21-10-2016]
Пользовался портебл версией,реально меняет IP в браузере,и ни каких настроек,нажал одну кнопку и готово,ставлю 5.Конечно 2IP тест на анонимность провалил,но это же не махина как тор браузер,которым надо ещё уметь пользоваться.В общем беру в резерв. 3 | 2 | Ответить