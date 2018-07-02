MathType - профессиональный инструмент для набора формул и уравнений в документах. Применяется совместно с любым текстовым редактором, презентационной или полиграфической программой. Работает с более чем 350 приложениями и интернет-ресурсами, такими как: Microsoft Office, MATLAB, Wikipedia, Mathematica, Gmail, Maple, Google Docs, OpenOffice, Mathcad, Adobe InDesign.

Содержит огромную коллекцию математических выражений и символов, которые позволят без труда написать даже самое сложное уравнение (более 500 математических символов и шаблонов: дроби, радикалы, суммы, интегралы, произведения, матрицы, различные виды квадратных и фигурных скобок).



Особенности:

Автоматический выбор шрифтов, стиля, интервала и расположения во время набора уравнения.

Ввод выражений вручную. Эта функция доступна в системе Windows 7, в которой встроена функция распознавания рукописного текста.

Полученные уравнения автоматически вставляются в виде рисунка, что позволяет просматривать их на любом компьютере, даже там, где MathType не установлен.

Вкладка с программой может быть встроена в пользовательские интерфейсы приложений Word и PowerPoint.

Поддержка редактирования уже вставленных формул доступна любому пользователю, у которого установлен MathType.

Ввод выражений на языке TeX, LaTeX и MathML.

Изменение цвета формул.

После окончания срока бесплатного использования, программа начнет запускаться в Lite-режиме. Это стандартный Редактор уравнений (Equation Editor), только с бонусами в виде шрифтов и символов, доступных в MathType.