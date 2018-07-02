MathType для Windows

MathType 7.1.2.373

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Описание MathType 7.1.2.373Описание   Скачать MathType 7.1.2.373СКАЧАТЬ (38,72 Мб) Скриншоты MathType 7.1.2.373Скриншоты (4)   Статистика MathType 7.1.2.373Статистика   Отзывы о MathType 7.1.2.373Отзывы (1)  
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4.13 из 5, всего оценок - 63
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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MathType - профессиональный инструмент для набора формул и уравнений в документах. Применяется совместно с любым текстовым редактором, презентационной или полиграфической программой. Работает с более чем 350 приложениями и интернет-ресурсами, такими как: Microsoft Office, MATLAB, Wikipedia, Mathematica, Gmail, Maple, Google Docs, OpenOffice, Mathcad, Adobe InDesign.

Содержит огромную коллекцию математических выражений и символов, которые позволят без труда написать даже самое сложное уравнение (более 500 математических символов и шаблонов: дроби, радикалы, суммы, интегралы, произведения, матрицы, различные виды квадратных и фигурных скобок).

Особенности:

  • Автоматический выбор шрифтов, стиля, интервала и расположения во время набора уравнения.
  • Ввод выражений вручную. Эта функция доступна в системе Windows 7, в которой встроена функция распознавания рукописного текста.
  • Полученные уравнения автоматически вставляются в виде рисунка, что позволяет просматривать их на любом компьютере, даже там, где MathType не установлен.
  • Вкладка с программой может быть встроена в пользовательские интерфейсы приложений Word и PowerPoint.
  • Поддержка редактирования уже вставленных формул доступна любому пользователю, у которого установлен MathType.
  • Ввод выражений на языке TeX, LaTeX и MathML.
  • Изменение цвета формул.

После окончания срока бесплатного использования, программа начнет запускаться в Lite-режиме. Это стандартный Редактор уравнений (Equation Editor), только с бонусами в виде шрифтов и символов, доступных в MathType.

Скриншоты MathType:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: $97.00)
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 209 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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Отзывы о программе MathType

ФИЗИК из БАКУ про MathType 6.9 [15-02-2016]

ЭТО САМАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА!
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