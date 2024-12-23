PTC Mathcad Express для Windows

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Оценка: 3.19/5 голосов - 37
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 320.00 $
Ограничение:30 дней
Версия:10.0.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):20 / 19 863 | Статистика
Размер:31.75 Мб
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PTC Mathcad Express - мощная программа для инженерных расчетов, с помощью которой можно с легкостью производить расчеты и документировать их для совместного и повторного использования.

Основные возможности:

  • Решение комплексных инженерных задач с использованием более 400 статистических, аналитических и вероятностных функций.
  • Объединение нескольких операций в более сложную при помощи программирования.
  • Вычисление выражений и функций без необходимости присвоения численных значений переменным.
  • Интегрирование функционала Microsoft Excel прямо в ваш рабочий лист.
  • Визуализирование 3D-объектов и функциональных моделей с помощью полярных и контурных графиков, а также графиков поверхности.
  • Структурирование процесса проектирования за счет использования шаблонов листа и многое другое.
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Отзывы о программе PTC Mathcad Express

Знаток про PTC Mathcad Express 3.1 [04-08-2018]

Весить слишком много, более 1 Гигабайта, а мощная программа "Microsoft Mathematics 4.0" весит 17,38 Мегабайт.
8 | 13 | Ответить

Jim в ответ Знаток про PTC Mathcad Express 3.1 [05-12-2018]

Ты еще с калькулятором сравни!
10 | 15 | Ответить

Знаток в ответ Jim про PTC Mathcad Express 3.1 [21-10-2024]

Сначала попробуй "Microsoft Mathematics 4.0" БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ программу, а потом будешь грубить.
"Microsoft Mathematics 4.0" в миллион раз лучше калькуляторов.
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