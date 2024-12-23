PTC Mathcad Express для Windows
|Оценка:
|3.19/5 голосов - 37
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 320.00 $
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|10.0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PTC
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|20 / 19 863 | Статистика
|Размер:
|31.75 Мб
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PTC Mathcad Express - мощная программа для инженерных расчетов, с помощью которой можно с легкостью производить расчеты и документировать их для совместного и повторного использования.
Основные возможности:
- Решение комплексных инженерных задач с использованием более 400 статистических, аналитических и вероятностных функций.
- Объединение нескольких операций в более сложную при помощи программирования.
- Вычисление выражений и функций без необходимости присвоения численных значений переменным.
- Интегрирование функционала Microsoft Excel прямо в ваш рабочий лист.
- Визуализирование 3D-объектов и функциональных моделей с помощью полярных и контурных графиков, а также графиков поверхности.
- Структурирование процесса проектирования за счет использования шаблонов листа и многое другое.
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Отзывы о программе PTC Mathcad Express
Знаток про PTC Mathcad Express 3.1 [04-08-2018]
Весить слишком много, более 1 Гигабайта, а мощная программа "Microsoft Mathematics 4.0" весит 17,38 Мегабайт.
8 | 13 | Ответить
Jim в ответ Знаток про PTC Mathcad Express 3.1 [05-12-2018]
Знаток в ответ Jim про PTC Mathcad Express 3.1 [21-10-2024]
Сначала попробуй "Microsoft Mathematics 4.0" БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ программу, а потом будешь грубить.
"Microsoft Mathematics 4.0" в миллион раз лучше калькуляторов.
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