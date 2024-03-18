SMath Studio для Windows
|Оценка:
|3.47/5 голосов - 54
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8763 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|smath
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 26 896 | Статистика
|Размер:
|3,32 Мб
|СКАЧАТЬ
SMath Studio - бесплатная программа для вычисления математических выражений и построения сложных двумерных и трехмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и большими числами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов.
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Отзывы о программе SMath Studio
Геннадий про SMath Studio 0.99 build 6671 [16-03-2024]
Не вижу, как писать многомодульную программу.
как делать гиперссылку из одного файла в другой ?
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Знаток про SMath Studio 0.99 build 6671 [04-08-2018]
Кому непонятно, пользуйтесь "Microsoft Mathematics" (free)
http://www.softportal.com/software-19530-microsoft-mathematics.html
(у меня на русском)
На заметку, ещё мои любимые математические программы:
"The Calc 3.02" (http://www.softportal.com/software-2773-the-calc.html), "Preccalc (Точный калькулятор", лучше использовать 64-битную версию, а если расчёт в Preccalc идёт на маломощных устройствах (на ноутбуках), надолго не оставляйте, ну максимум на 70 минут. Простые числа позиционно рассчитывать.
6 | 6 | Ответить
Art Blos про SMath Studio 0.87 [11-06-2012]
Честно, так нифига не понял, как ей пользоваться. Идея может и неплоха, но если бы была проста в использовании и с подробным решением - была бы в разы лучше.
6 | 8 | Ответить