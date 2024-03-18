Отзывы о программе SMath Studio

Геннадий Не вижу, как писать многомодульную программу.

как делать гиперссылку из одного файла в другой ?

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Знаток Кому непонятно, пользуйтесь "Microsoft Mathematics" (free)

http://www.softportal.com/software-19530-microsoft-mathematics.html

(у меня на русском)

На заметку, ещё мои любимые математические программы:

"The Calc 3.02" (http://www.softportal.com/software-2773-the-calc.html), "Preccalc (Точный калькулятор", лучше использовать 64-битную версию, а если расчёт в Preccalc идёт на маломощных устройствах (на ноутбуках), надолго не оставляйте, ну максимум на 70 минут. Простые числа позиционно рассчитывать.

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7864531 SUPER!

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Игорь Миноры считает неправильно!

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