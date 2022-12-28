Satellite Antenna Alignment для Windows
|Оценка:
|3.90/5 голосов - 49
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AL-Software team
|Категории:
|Математика - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 48 420 | Статистика
|Размер:
|2,85 Мб
Satellite Antenna Alignment - Программа предназначена для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны. Расчитываются азимут и угол места (элевация) для каждого спутника. Основное отличие от подобных программ - возможность произвести расчет сразу на все спутники. Таким образом складывается ясная картина о том, какие спутники физически видны с места установки антенны, а какие нет. Дополнительно в программе реализован расчет азимута на солнце, для того, чтобы можно было ориентировать антенну по солнцу без компаса.
В Satellite Antenna Alignment расчет производится чисто теоретический, по формулам, и в реальных условиях при установке антенны надо учитывать еще множество факторов, такие как различные препятствия (здания, деревья), рельеф местности, высота над уровнем моря, направленность транспондеров, поляризация и т.п. Но тем не менее эта программа позволит вам оценить положение дел достаточно точно. Полученный расчет можно сохранить в текстовый файл, скопировать в буфер обмена Windows, или сразу вывести на принтер. Доступен экспорт в MS Excel, MS Word, в HTML и CSV файлы. Имеется возможность запоминать перечень мест для которых производился расчет. В последствии вам уже не надо будет вводить координаты этих мест повторно, просто выберите их из таблицы.
- Обновлена база спутников
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Отзывы о программе Satellite Antenna Alignment
SERG про Satellite Antenna Alignment 2.99.0 [26-09-2015]
Хорошая программа. Очень помогла для начальной установки антенны. Потом для более точной настройки воспользовался простеньким приборчиком SatFinder (продается там же, где и антенны). А окончательная подстройка происходила уже при помощи бензопилы (к сожалению в направлении на спутник оказалось дерево). Итог - сотни найденных каналов и куча березовых дров на зиму.
4 | 2 | Ответить
akoshel87 про Satellite Antenna Alignment 2.99.0 [19-06-2014]
хорошая программа, но...
1/ добавьте угол поворота конвертера как в программе FastSatfinder
2/ добавьте сайт http://www.frocus.net/index.php?lng=ru
3/ добавьте к поиску по азимуту учет магнитного склонения
4/ добейте нормальный русский перевод
и пожалуй тогда я куплю эту прогу не задумываясь ))))
3 | 3 | Ответить
Victor про Satellite Antenna Alignment 2.60.0 [24-01-2010]
По этой программе наводили антенны на нефтяных промыслах. Время наведения не более 5 минут.
3 | 2 | Ответить
Андрей про Satellite Antenna Alignment 2.37.2 [01-12-2007]
лучшая версия 2.37.1 я поней установил аннтену в г.Красноярске.
2 | 2 | Ответить
Игорь Первый про Satellite Antenna Alignment 2.36.8 [16-11-2006]
думал что еще один редирект, и вам "напишу отзыв". Но ничо, заработало.
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