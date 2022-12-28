Satellite Antenna Alignment - Программа предназначена для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны. Расчитываются азимут и угол места (элевация) для каждого спутника. Основное отличие от подобных программ - возможность произвести расчет сразу на все спутники. Таким образом складывается ясная картина о том, какие спутники физически видны с места установки антенны, а какие нет. Дополнительно в программе реализован расчет азимута на солнце, для того, чтобы можно было ориентировать антенну по солнцу без компаса.

В Satellite Antenna Alignment расчет производится чисто теоретический, по формулам, и в реальных условиях при установке антенны надо учитывать еще множество факторов, такие как различные препятствия (здания, деревья), рельеф местности, высота над уровнем моря, направленность транспондеров, поляризация и т.п. Но тем не менее эта программа позволит вам оценить положение дел достаточно точно. Полученный расчет можно сохранить в текстовый файл, скопировать в буфер обмена Windows, или сразу вывести на принтер. Доступен экспорт в MS Excel, MS Word, в HTML и CSV файлы. Имеется возможность запоминать перечень мест для которых производился расчет. В последствии вам уже не надо будет вводить координаты этих мест повторно, просто выберите их из таблицы.