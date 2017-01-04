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Linkman для Windows

Linkman 8.99.2 Lite

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Описание Linkman 8.99.2 LiteОписание   Скачать Linkman 8.99.2 LiteСКАЧАТЬ (7,49 Мб) Скриншоты Linkman 8.99.2 LiteСкриншоты (4)   Статистика Linkman 8.99.2 LiteСтатистика   Отзывы о Linkman 8.99.2 LiteОтзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Linkman - функциональная утилита для управления закладками в наиболее популярных браузерах (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome и Opera), позволяя пользователю сохранять, организовывать, проверять на целостность и делать пометки к наиболее посещаемым Интернет-ресурсам.

Для наиболее эффективной работы программа использует базу данных для хранения ссылок. Ссылки можно можно добавлять непосредственно из окна любого браузера, автоматически получая при этом ключевые слова и описание веб-страницы, которой данная ссылка соответствует. Присутствует функция импорта/экспорта, поиска ссылок, а также синхронизации с существующими коллекциями закладок.

Что нового в Linkman 8.99.2 Lite?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Linkman:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 6 217
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закладок - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе Linkman

Максим про Linkman 8.98 Lite [16-03-2016]

Отличный менеджер, рекомендую! Очень полезная функция которая была мне нужна-поиск дубликатов.
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Георгий про Linkman 8.93 Lite [24-08-2014]

Да, он наверное и лучший менеджер. Русифицирован, для меня это важно. Масса настроек, бесплатная версия есть. Но ... когда в него загружаешь закладки, он бедный не может найти в режиме поиска слова начинающиеся с большой буквы, т.е. он не может найти слово "Менеджер" (а ведь иногда автоматом они присутствуют в названии закладки!) если набираешь "менеджер", он его может найти если набираешь "енеджер". Короче говоря позор полный, если я не прав напишите...
5 | | Ответить

Chipollino про Linkman 8.0.0.0 Lite [03-07-2011]

лучший бесплатный менеджер закладок, очень много настроек, есть система рейтингов, настраиваемые поля в описании, во общем есть все что нужно
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