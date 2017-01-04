Linkman - функциональная утилита для управления закладками в наиболее популярных браузерах (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome и Opera), позволяя пользователю сохранять, организовывать, проверять на целостность и делать пометки к наиболее посещаемым Интернет-ресурсам.
Для наиболее эффективной работы программа использует базу данных для хранения ссылок. Ссылки можно можно добавлять непосредственно из окна любого браузера, автоматически получая при этом ключевые слова и описание веб-страницы, которой данная ссылка соответствует. Присутствует функция импорта/экспорта, поиска ссылок, а также синхронизации с существующими коллекциями закладок.
Отличный менеджер, рекомендую! Очень полезная функция которая была мне нужна-поиск дубликатов. | | Ответить
Георгий про Linkman 8.93 Lite [24-08-2014]
Да, он наверное и лучший менеджер. Русифицирован, для меня это важно. Масса настроек, бесплатная версия есть. Но ... когда в него загружаешь закладки, он бедный не может найти в режиме поиска слова начинающиеся с большой буквы, т.е. он не может найти слово "Менеджер" (а ведь иногда автоматом они присутствуют в названии закладки!) если набираешь "менеджер", он его может найти если набираешь "енеджер". Короче говоря позор полный, если я не прав напишите... 5 | | Ответить
Chipollino про Linkman 8.0.0.0 Lite [03-07-2011]
лучший бесплатный менеджер закладок, очень много настроек, есть система рейтингов, настраиваемые поля в описании, во общем есть все что нужно 2 | | Ответить