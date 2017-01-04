Linkman - функциональная утилита для управления закладками в наиболее популярных браузерах (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome и Opera), позволяя пользователю сохранять, организовывать, проверять на целостность и делать пометки к наиболее посещаемым Интернет-ресурсам.

Для наиболее эффективной работы программа использует базу данных для хранения ссылок. Ссылки можно можно добавлять непосредственно из окна любого браузера, автоматически получая при этом ключевые слова и описание веб-страницы, которой данная ссылка соответствует. Присутствует функция импорта/экспорта, поиска ссылок, а также синхронизации с существующими коллекциями закладок.