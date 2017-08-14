AVS Document Converter - программа для просмотра и конвертации разных типов документов. Поддерживает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы. Поддерживает формат электронных книг DjVu и FB2
AVS Document Converter выполняет следующие операции:
конвертирует несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации
работает с файлами следующих форматов: .pdf, .html, .htm, .mht, .rtf, .doc, .docx, .odt, .ppt, .pptx, .txt, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .epub, .fb2, .djvu, .djv, .xps
переключается в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу
автоматически прокручивает документ во время чтения
создает архив документов в формате ZIP
отправляет файлы по e-mail из самой программы
добавляет водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы
переименовывает документы
извлекает изображения и сохраняет их как отдельные файлы
AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов документов в наиболее распространенные форматы, включая PDF, DOC, DOCX,
Отзывы о программе AVS Document Converter
Oblomov про AVS Document Converter 2.4.1.236 [17-09-2016]
Всё отлично работает и даже из pdf делает fb2. | | Ответить
Елена про AVS Document Converter 2.4.1.236 [29-04-2016]
Подскажите, пожалуйста, почему не получается добавлять файлы docх (более 100 страниц)? На 81% останавливается, и программа потом закрывается.
А в формате pdf файлы открываются, но после конвертации по тексту добавляются лишние символы (добавляются обрывки слов). Что можно предпринять в данных ситуациях?
Заранее спасибо! | 9 | Ответить
Krus1971 про AVS Document Converter 2.4.1.236 [04-04-2016]
А снятие ограничения (в виде водяного знака, а на самом деле просто картинки) - делается очень просто. Открыть НЕ читалкой, а любым текстовым редактором (например AkelPad), и по удалять везде строчку
После этого в читалке никакого водяного знака уже нету...
;-) 1 | 5 | Ответить
Влади про AVS Document Converter 2.4.1.236 [07-02-2016]
Ерлан, после нажатия иконки eBook появиться возможность выбрать формат, среди них есть и fb2. 1 | | Ответить
Ерлан про AVS Document Converter 2.4.1.236 [01-01-2016]
Почему в описании написано что конвертирует в fb2? Почему описание не достовернное | | Ответить