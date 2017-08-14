AVS Document Converter для Windows

AVS Document Converter 4.0.1.250

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Описание AVS Document Converter 4.0.1.250Описание   Скачать AVS Document Converter 4.0.1.250СКАЧАТЬ (28,78 Мб) Скриншоты AVS Document Converter 4.0.1.250Скриншоты (3)   Статистика AVS Document Converter 4.0.1.250Статистика   Отзывы о AVS Document Converter 4.0.1.250Отзывы (8)  
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4.07 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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AVS Document Converter - программа для просмотра и конвертации разных типов документов. Поддерживает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы. Поддерживает формат электронных книг DjVu и FB2

AVS Document Converter выполняет следующие операции:

  • конвертирует несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации
  • работает с файлами следующих форматов: .pdf, .html, .htm, .mht, .rtf, .doc, .docx, .odt, .ppt, .pptx, .txt, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .epub, .fb2, .djvu, .djv, .xps
  • переключается в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу
  • автоматически прокручивает документ во время чтения
  • создает архив документов в формате ZIP
  • отправляет файлы по e-mail из самой программы
  • добавляет водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы
  • переименовывает документы
  • извлекает изображения и сохраняет их как отдельные файлы
Скриншоты AVS Document Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение в работе программылоготип на выходных файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 36 062
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Конверторы
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Отзывы о программе AVS Document Converter

Oblomov про AVS Document Converter 2.4.1.236 [17-09-2016]

Всё отлично работает и даже из pdf делает fb2.
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Елена про AVS Document Converter 2.4.1.236 [29-04-2016]

Подскажите, пожалуйста, почему не получается добавлять файлы docх (более 100 страниц)? На 81% останавливается, и программа потом закрывается.
А в формате pdf файлы открываются, но после конвертации по тексту добавляются лишние символы (добавляются обрывки слов). Что можно предпринять в данных ситуациях?
Заранее спасибо!
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Krus1971 про AVS Document Converter 2.4.1.236 [04-04-2016]

А снятие ограничения (в виде водяного знака, а на самом деле просто картинки) - делается очень просто. Открыть НЕ читалкой, а любым текстовым редактором (например AkelPad), и по удалять везде строчку
После этого в читалке никакого водяного знака уже нету...
;-)
1 | 5 | Ответить

Влади про AVS Document Converter 2.4.1.236 [07-02-2016]

Ерлан, после нажатия иконки eBook появиться возможность выбрать формат, среди них есть и fb2.
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Ерлан про AVS Document Converter 2.4.1.236 [01-01-2016]

Почему в описании написано что конвертирует в fb2? Почему описание не достовернное
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