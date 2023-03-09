Speech to Text Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,84 Мб
Speech to Text Converter - программа для автоматического преобразования речи в текст на английском, арабском, китайском (мандаринском), чешском, голландском, французском, немецком, хинди (индийском), итальянском, японском, корейском, португальском (бразильском), испанском, шведском языках. Приложение поможет вам сэкономить часы на расшифровке интервью, встреч, подкастов или любых других длинных аудиофайлов.
Помимо аудиофайлов (MP3, FLAC, WAV, OGG), это приложение также поддерживает видеофайлы, такие как MP4, WEBM, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV, TS. Оно автоматически извлечет речь из любого видеофайла и преобразует ее в текст. Присутствует возможность записать свой собственный голос с помощью микрофона или загрузить любой аудиофайл для преобразования в текст. Высокое качество аудио улучшает результаты, но вы также можете использовать узкополосные модели для низкокачественных файлов.
Программа может принимать аудиофайлы, прогонять их через облачные серверы и создавать очень точные транскрипты. Для распознавания используются языковые профили.
Программа поддерживает автономные и онлайн речевые движки:
- Continuous Dictation использует Microsoft Speech Platform, которая является встроенным (автономным) механизмом распознавания речи в Windows.
- IBM Cloud (Speech to Text) позволяет бесплатно конвертировать до 500 минут в месяц.
- Microsoft Azure (Cognitive Services) может бесплатно конвертировать до 300 минут в месяц.
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