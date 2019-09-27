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WinScan2PDF 5.01
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4.21 из 5, всего оценок - 49
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- Рейтинг программы - 4.21 из 5
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WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF.
Присутствует возможность настраивать качество или четкость сканирования, размер страницы выходного PDF документа, а также создавать мультистраничные документы.
Основные возможности программы:
- Прямое сканирование документов и сохранение их в формате PDF.
- Создание мультистраничных документов.
- Выбор качества сканируемого файла PDF.
- Автоматическая очистка отсканированных JPEG-файлов.
- Возможность сохранить сканы в формате JPEG.
- Поддержка многих сканеров.
- Небольшой размер, отлично подходит для сканирования.
- Малое потребление системных ресурсов.
- Не требует установки.
- Мультиязычный интерфейс.
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|Что нового в WinScan2PDF 5.01?
- Исправлены ошибки
- Обновлены переводы
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Отзывы о программе WinScan2PDF
НАТЕ про WinScan2PDF 3.77 [13-12-2017]
Отлично работает программа. Это - просто программа-интерфейс для запуска сканирования, а не сам драйвер.
Обязательно нужно ставить драйвер сканнера предварительно
| 7 | Ответить
Евгений про WinScan2PDF 3.25 [20-01-2017]
Не могу понять: ну, есть есть у меня сканер, работает отлично... А что, еще-то нужно.
| 4 | Ответить
серегей в ответ Евгений про WinScan2PDF 4.24 [08-06-2018]
не все родные программы, поставляемые со сканером например имеют функцию сохранения в PDF. Киосера вообще не предоставляет оболочки для сканирования, только драйверы.
Плюс в программе можно легко регулировать степень сжатия файлов.
К тому же есть функция, позволяющая легко создать многостраничный PDF на сканере с односторонним автоподатчиком. Прогоняете одну сторону, потом вторую. После просто выбираете один пункт меню, который сделает правильный порядок среди насканированных изображений. Остается только сохранить файл.
Если вдруг кому-то нужно сканирование по сети, то обратите внимание на TWAIN@WEB. Неплохое решение, хотя есть немало недостатков. Но все равно она покрывает основные нужды для обеспечения сетевого сканирования.
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Анна про WinScan2PDF 3.15 [23-06-2016]
Что-то не видит сканер. Canon
3 | 16 | Ответить
LM про WinScan2PDF 3.11 [23-02-2016]
Работает, но складывает изображения в PDF в несжатом виде, даже если они отсканированы в монохроме. С помощью связки Irfan+PDFXCView результирующий файл занимает 120 килобайт, а с помощью этой - 1 Мб на тех же настройках сканера.
1 | 3 | Ответить
Алексей про WinScan2PDF 3.09 [22-01-2016]
Отличная программа! Прекрасно все работает. HP3055, HP2727
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