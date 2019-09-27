WinScan2PDF для Windows

WinScan2PDF 5.01

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Описание WinScan2PDF 5.01Описание   Скачать WinScan2PDF 5.01СКАЧАТЬ (109 Кб) Скриншоты WinScan2PDF 5.01Скриншоты (1)   Статистика WinScan2PDF 5.01Статистика   Отзывы о WinScan2PDF 5.01Отзывы (16)  
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4.21 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF.

Присутствует возможность настраивать качество или четкость сканирования, размер страницы выходного PDF документа, а также создавать мультистраничные документы.

Основные возможности программы:

  • Прямое сканирование документов и сохранение их в формате PDF.
  • Создание мультистраничных документов.
  • Выбор качества сканируемого файла PDF.
  • Автоматическая очистка отсканированных JPEG-файлов.
  • Возможность сохранить сканы в формате JPEG.
  • Поддержка многих сканеров.
  • Небольшой размер, отлично подходит для сканирования.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Не требует установки.
  • Мультиязычный интерфейс.
Что нового в WinScan2PDF 5.01?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
WinScan2PDF
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 191 375
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы - Распознавание
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Отзывы о программе WinScan2PDF

НАТЕ про WinScan2PDF 3.77 [13-12-2017]

Отлично работает программа. Это - просто программа-интерфейс для запуска сканирования, а не сам драйвер.
Обязательно нужно ставить драйвер сканнера предварительно
| 7 | Ответить

Евгений про WinScan2PDF 3.25 [20-01-2017]

Не могу понять: ну, есть есть у меня сканер, работает отлично... А что, еще-то нужно.
| 4 | Ответить

серегей в ответ Евгений про WinScan2PDF 4.24 [08-06-2018]

не все родные программы, поставляемые со сканером например имеют функцию сохранения в PDF. Киосера вообще не предоставляет оболочки для сканирования, только драйверы.
Плюс в программе можно легко регулировать степень сжатия файлов.
К тому же есть функция, позволяющая легко создать многостраничный PDF на сканере с односторонним автоподатчиком. Прогоняете одну сторону, потом вторую. После просто выбираете один пункт меню, который сделает правильный порядок среди насканированных изображений. Остается только сохранить файл.
Если вдруг кому-то нужно сканирование по сети, то обратите внимание на TWAIN@WEB. Неплохое решение, хотя есть немало недостатков. Но все равно она покрывает основные нужды для обеспечения сетевого сканирования.
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Анна про WinScan2PDF 3.15 [23-06-2016]

Что-то не видит сканер. Canon
3 | 16 | Ответить

LM про WinScan2PDF 3.11 [23-02-2016]

Работает, но складывает изображения в PDF в несжатом виде, даже если они отсканированы в монохроме. С помощью связки Irfan+PDFXCView результирующий файл занимает 120 килобайт, а с помощью этой - 1 Мб на тех же настройках сканера.
1 | 3 | Ответить

Алексей про WinScan2PDF 3.09 [22-01-2016]

Отличная программа! Прекрасно все работает. HP3055, HP2727
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